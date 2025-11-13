Ведомости
Клиенты PARI верят, что Vitality возьмет реванш у FURIA на BLAST Rivals Fall 2025 по CS2

Групповой этап подошел к концу
Валентин Васильев

13 ноября пройдут последние матчи группового этапа BLAST Rivals Fall 2025 по CS2. Первую строчку в квартете B разыграют Team Vitality и FURIA Esports. Команды только недавно встречались друг с другом в финале IEM Chengdu 2025, где со счетом 3:0 сильнее оказались бразильцы. Их грядущая серия в формате best-of-3 начнется в 12:30 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящий матч. 

По оценкам аналитиков, у команд будут равные шансы на успех в грядущем поединке. Поставить на победу FURIA, которая в первом матче BLAST со счетом 2:1 переиграла PaiN, можно с котировкой 1.90. Коэффициент на точный счет 2:0 в пользу бразильцев составляет 3.30. Ставка на FURIA с форой по раундам (-2.5) доступна за 2.26, а с форой (+3.5) — за 1.63. Вероятность того, что в серии будут сыграны все три карты, оценивается котировкой 1.83. Обратный исход идет за 1.87

Vitality начала чемпионат с непростой победы над TYLOO. Поставить на то, что французский клуб сумеет взять реванш у FURIA за разгром на IEM Chengdu 2025, можно с котировкой 1.90. Коэффициент на Vitality с форой по картам (+1.5) составляет 1.28, а с форой (-1.5) — 3.55. Поставить на исход, при котором на первой карте команды дойдут до овертайма, можно с котировкой 6.10

Клиенты PARI больше верят в реванш французов. На победу Vitality приходится около 67% от общего оборота пари на исход матча.

BLAST Rivals Fall 2025 проходит с 12 по 16 ноября в Гонконге. В турнире участвуют восемь команд. Победитель матча Vitality — FURIA пройдет сразу в полуфинал чемпионата, а проигравший начнет путь в плей-офф с четвертьфинала. 

Новое