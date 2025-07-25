Клиенты PARI: Virtus.pro уступит Heroic и покинет IEM Cologne по CS2

25 июля на турнире Intel Extreme Masters Cologne 2025 по Counter-Strike 2 пройдет заключительный раунд стадии Play-In. В этот день определятся последние участники основного этапа турнира. В битве за один из слотов сойдутся Heroic и Virtus.pro. Серия в формате best-of-3 стартует в 17:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящую встречу.

По оценкам аналитиков, Heroic будет фаворитом серии. Поставить на победу европейского клуба можно с котировкой 1.83. Heroic стартовала на IEM Cologne с поражения от NiP со счетом 1:2, но в следующем матче ростер уверенно разобрался с MIBR, отдав сопернику за две карты всего десять раундов. На счет 2:0 в пользу Heroic в грядущем матче аналитики дают котировку 3.40. Коэффициент на европейский клуб с форой по раундам (-3.5) составляет 2.15, а с форой (+4.5) — 1.55.

Virtus.pro начала чемпионат с победы, обыграв TyLoo со счетом 2:0. Однако после этого коллектив electroNic уступил 0:2 GamerLegion. Ставка на победу VP в грядущем матче доступна за 1.98. Коэффициент на Virtus.pro с форой по картам (+1.5) составляет 1.27, а с форой (-1.5) — 3.45. Взять индивидуальный тотал VP по раундам больше 26.5 можно за 2.08.

Клиенты PARI больше верят в победу Heroic. На успех европейского клуба приходится 60% от общего оборота пари на исход встречи, а 40% — на победу Virtus.pro.

Самая крупная ставка на матч — 300 098 рублей. Один из клиентов PARI собрал экспресс из трех матчей IEM Cologne, включив в него ставку на победу VP за 1.98. Общий коэффициент экспресса составил 5.01.

Intel Extreme Masters Cologne 2025 проходит с 23 июля по 3 августа в Кёльне. На чемпионате выступают 24 команды, которые разыграют призовой фонд в размере $1 млн.