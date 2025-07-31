Ген человечности: «ПАРИ ФЕСТ» представил программу доступности и экологический манифест

23 августа фестиваль «ПАРИ ФЕСТ» возвращается на нижегородскую Стрелку, и в этом году организаторы не только объединяют музыку, спорт и арт, но и делают ставку на доступную среду и экологичность.

Благотворительный фонд «Пари и побеждай» и «ПАРИ ФЕСТ» создают по-настоящему комфортную среду для гостей с инвалидностью: слабослышащие и глухие смогут посмотреть выступления артистов с переводом на русский жестовый язык, а для незрячих подготовили экскурсии с тифлокомментариями (устное описание визуальной информации для людей с нарушениями зрения).

Для удобства гостей с нарушениями опорно-двигательного аппарата будет оборудован специальный подиум у главной сцены, доступны удобные и комфортные туалеты. Особое внимание — гостям с ментальными особенностями: на фестивале будет организована зона сенсорной разгрузки у воды, а также предоставлены шумоподавляющие наушники для снижения звуковой нагрузки. Гости с инвалидностью и их сопровождающие могут приобрести льготные билеты, отправив заявку на электронную почту: inclusion@parifest.ru.

«ПАРИ ФЕСТ» — это не просто фестиваль, а живой организм. Когда видим, как гости и партнеры поддерживают инклюзию и экологию, понимаем: все не зря», — рассказала попечитель фонда «Пари и побеждай» Алина Лебедева.

В зоне «Ген человечности» от фонда «Пари и побеждай» гости смогут попробовать разные виды адаптивного спорта, создать экологичный сувенир на память, принять участие в мастер-классе по русскому жестовому языку, а также посетить комнату сенсорной загрузки. Она разработана вместе Фондом «Обнаженные сердца» и позволит гостям фестиваля на короткое время ощутить, как человек с трудностями в обработке сенсорной информации может воспринимать окружающий мир. До 90% людей с аутизмом испытывают подобные трудности. Посещение шумных мероприятий, таких как спортивные соревнования, может быть нелегким испытанием для них.

«Аутизм у каждого человека проявляется по-разному, но многим действительно трудно находиться в местах с ярким светом, громкими звуками и большим скоплением людей. В этой комнате гости фестиваля смогут на собственном опыте ощутить, как это может быть непросто. И, возможно, глубже понять важность программ поддержки, которую наш фонд оказывает людям с нарушениями развития и их семьям», — объяснила клинический психолог, эксперт Фонда «Обнаженные сердца» Татьяна Морозова.

В этом году «ПАРИ ФЕСТ» выпустил экологический манифест — организаторы и партнеры фестиваля призывают минимизировать негативное воздействие на окружающую среду. В этом году более 80% артистов и организаторов доберутся до Нижнего Новгорода на поездах. Благодаря этому углеродный след мероприятия будет существенно сокращен.

Фестиваль улучшает систему раздельного сбора и переработки отходов, а все материалы, включая баннеры и элементы декора, после завершения мероприятия будут переданы местным благотворительным организациям для повторного использования.

Партнеры и подрядчики фестиваля уже получили экологический гайд с рекомендациями по сокращению использования одноразового пластика и соблюдению принципов устойчивого развития.

«ПАРИ ФЕСТ» не стремится быть углеродно нейтральным — мы просто честно делаем все, чтобы быть лучше», — отмечают организаторы.

«ПАРИ ФЕСТ» возвращается 22–23 августа на нижегородскую Стрелку с новой концепцией «ГЕНЕЗИС». При поддержке PARI фестиваль объединит музыку, спорт и современные тренды для более чем 15 тыс. гостей. В программе: концерты, киберспорт, падел, паркур, арт и фуд-маркет.