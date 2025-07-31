Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



31 июля 9:55ГлавнаяНовости

Ген человечности: «ПАРИ ФЕСТ» представил программу доступности и экологический манифест

Особое внимание — гостям с ментальными особенностями
Руслан Ипполитов

23 августа фестиваль «ПАРИ ФЕСТ» возвращается на нижегородскую Стрелку, и в этом году организаторы не только объединяют музыку, спорт и арт, но и делают ставку на доступную среду и экологичность.

Благотворительный фонд «Пари и побеждай» и «ПАРИ ФЕСТ» создают по-настоящему комфортную среду для гостей с инвалидностью: слабослышащие и глухие смогут посмотреть выступления артистов с переводом на русский жестовый язык, а для незрячих подготовили экскурсии с тифлокомментариями (устное описание визуальной информации для людей с нарушениями зрения).

Для удобства гостей с нарушениями опорно-двигательного аппарата будет оборудован специальный подиум у главной сцены, доступны удобные и комфортные туалеты. Особое внимание — гостям с ментальными особенностями: на фестивале будет организована зона сенсорной разгрузки у воды, а также предоставлены шумоподавляющие наушники для снижения звуковой нагрузки. Гости с инвалидностью и их сопровождающие могут приобрести льготные билеты, отправив заявку на электронную почту: inclusion@parifest.ru.

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI

«ПАРИ ФЕСТ» — это не просто фестиваль, а живой организм. Когда видим, как гости и партнеры поддерживают инклюзию и экологию, понимаем: все не зря», — рассказала попечитель фонда «Пари и побеждай» Алина Лебедева.

В зоне «Ген человечности» от фонда «Пари и побеждай» гости смогут попробовать разные виды адаптивного спорта, создать экологичный сувенир на память, принять участие в мастер-классе по русскому жестовому языку, а также посетить комнату сенсорной загрузки. Она разработана вместе Фондом «Обнаженные сердца» и позволит гостям фестиваля на короткое время ощутить, как человек с трудностями в обработке сенсорной информации может воспринимать окружающий мир. До 90% людей с аутизмом испытывают подобные трудности. Посещение шумных мероприятий, таких как спортивные соревнования, может быть нелегким испытанием для них. 

«Аутизм у каждого человека проявляется по-разному, но многим действительно трудно находиться в местах с ярким светом, громкими звуками и большим скоплением людей. В этой комнате гости фестиваля смогут на собственном опыте ощутить, как это может быть непросто. И, возможно, глубже понять важность программ поддержки, которую наш фонд оказывает людям с нарушениями развития и их семьям», — объяснила клинический психолог, эксперт Фонда «Обнаженные сердца» Татьяна Морозова. 

В этом году «ПАРИ ФЕСТ» выпустил экологический манифест — организаторы и партнеры фестиваля призывают минимизировать негативное воздействие на окружающую среду. В этом году более 80% артистов и организаторов доберутся до Нижнего Новгорода на поездах. Благодаря этому углеродный след мероприятия будет существенно сокращен. 

Фестиваль улучшает систему раздельного сбора и переработки отходов, а все материалы, включая баннеры и элементы декора, после завершения мероприятия будут переданы местным благотворительным организациям для повторного использования.

Партнеры и подрядчики фестиваля уже получили экологический гайд с рекомендациями по сокращению использования одноразового пластика и соблюдению принципов устойчивого развития.

«ПАРИ ФЕСТ» не стремится быть углеродно нейтральным — мы просто честно делаем все, чтобы быть лучше», — отмечают организаторы. 

«ПАРИ ФЕСТ» возвращается 22–23 августа на нижегородскую Стрелку с новой концепцией «ГЕНЕЗИС». При поддержке PARI фестиваль объединит музыку, спорт и современные тренды для более чем 15 тыс. гостей. В программе: концерты, киберспорт, падел, паркур, арт и фуд-маркет. 

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитом
Смотреть полный список
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

«Нет лимитов, чтобы быть лучше». Кирилл Марченко стал гостем подкаста «PARI c Ларионовым»
«Нет лимитов, чтобы быть лучше». Кирилл Марченко стал гостем подкаста «PARI c Ларионовым»
Новости
Клиенты PARI ставят на «Динамо» из Махачкалы в матче с «Пари НН» в Кубке России
Клиенты PARI ставят на «Динамо» из Махачкалы в матче с «Пари НН» в Кубке России
Новости
Пользователь PARI поставил 200 000 рублей на матч «Ахмата» и «Зенита» в первом туре Кубка России
Пользователь PARI поставил 200 000 рублей на матч «Ахмата» и «Зенита» в первом туре Кубка России
Новости
Клиент PARI выиграл 1 200 000 рублей по ставке на матч «Урал» — «Черноморец»
Клиент PARI выиграл 1 200 000 рублей по ставке на матч «Урал» — «Черноморец»
Новости
Клиент PARI поставил больше 150 000 рублей на дерби ЦСКА — «Локомотив» в Кубке России
Клиент PARI поставил больше 150 000 рублей на дерби ЦСКА — «Локомотив» в Кубке России
Новости
PARI запускает подкаст с Игорем Ларионовым
PARI запускает подкаст с Игорем Ларионовым
Новости
«Краснодар» победит «Крылья Советов» в первом туре Кубка России, считают клиенты PARI
«Краснодар» победит «Крылья Советов» в первом туре Кубка России, считают клиенты PARI
Новости
Клиент PARI поставил 1 300 000 рублей на «Динамо» против «Сочи» в Кубке России
Клиент PARI поставил 1 300 000 рублей на «Динамо» против «Сочи» в Кубке России
Новости
«Бетсити» стал официальным партнером футбольного клуба «Факел»
«Бетсити» стал официальным партнером футбольного клуба «Факел»
Новости
Юрий Нестеров, CEO БЕТСИТИ: С «Сочи» — к новым победам!
Юрий Нестеров, CEO БЕТСИТИ: С «Сочи» — к новым победам!
Новости

Новое

Читать все новости