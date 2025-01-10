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10 января 10:14ГлавнаяНовости

Александр Глеб – амбассадор FONBET

Победитель Лиги чемпионов, чемпион Испании, обладатель Кубка Испании и один из лучших футболистов в истории Беларуси Александр Глеб стал амбассадором FONBET
Валентин Васильев
Источник: скриншот из ролика
Источник: скриншот из ролика

О старте сотрудничества со звездным футболистом букмекерская компания объявила юмористическим видео в стиле культовой передачи «Диалоги о рыбалке» с ее ведущим Иваном Затевахиным. Вместе с Александром Глебом в ролике, который стал отсылкой к увлечению спортсмена, снялись и другие амбассадоры FONBET: Игорь Акинфеев, Сергей Корниленко, Станислав Драгун и Роман Нагучев.

Успешный старт карьеры в европейском футболе в составе немецкого «Штутгарта» позволил Глебу громко заявить о себе и перебраться в лондонский «Арсенал». Вместе с «канонирами» ему удалось добраться до финала Лиги чемпионов и стать первым белорусом в решающем матче главного клубного турнира. А завоевать заветный трофей Александру удалось уже в составе испанской «Барселоны», где он также стал победителем чемпионата Испании и обладателем Кубка Испании. 

Александр Глеб, амбассадор FONBET:

Рад стать частью сильной команды FONBET! Популяризация спорта – наша главная совместная цель. Объединив усилия, мы сможем реализовать множество интересных проектов и порадовать болельщиков футбола. 

Алексей Казаков, генеральный директор FONBET в Беларуси:

Александр Глеб – легенда белорусского футбола! Начинаем 2025 год с большого подписания и с гордостью представляем звездного футболиста в составе нашей команды амбассадоров. Мы уже приступили к подготовке совместных активностей, социальных и медийных проектов. Подписывайтесь на соцсети FONBET и соцсети Александра, чтобы ничего не пропустить! 

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Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров