Партнерский проект
О старте сотрудничества со звездным футболистом букмекерская компания объявила юмористическим видео в стиле культовой передачи «Диалоги о рыбалке» с ее ведущим Иваном Затевахиным. Вместе с Александром Глебом в ролике, который стал отсылкой к увлечению спортсмена, снялись и другие амбассадоры FONBET: Игорь Акинфеев, Сергей Корниленко, Станислав Драгун и Роман Нагучев.
Успешный старт карьеры в европейском футболе в составе немецкого «Штутгарта» позволил Глебу громко заявить о себе и перебраться в лондонский «Арсенал». Вместе с «канонирами» ему удалось добраться до финала Лиги чемпионов и стать первым белорусом в решающем матче главного клубного турнира. А завоевать заветный трофей Александру удалось уже в составе испанской «Барселоны», где он также стал победителем чемпионата Испании и обладателем Кубка Испании.
Александр Глеб, амбассадор FONBET:
Рад стать частью сильной команды FONBET! Популяризация спорта – наша главная совместная цель. Объединив усилия, мы сможем реализовать множество интересных проектов и порадовать болельщиков футбола.
Алексей Казаков, генеральный директор FONBET в Беларуси:
Александр Глеб – легенда белорусского футбола! Начинаем 2025 год с большого подписания и с гордостью представляем звездного футболиста в составе нашей команды амбассадоров. Мы уже приступили к подготовке совместных активностей, социальных и медийных проектов. Подписывайтесь на соцсети FONBET и соцсети Александра, чтобы ничего не пропустить!
Партнерский проект