О старте сотрудничества со звездным футболистом букмекерская компания объявила юмористическим видео в стиле культовой передачи «Диалоги о рыбалке» с ее ведущим Иваном Затевахиным. Вместе с Александром Глебом в ролике, который стал отсылкой к увлечению спортсмена, снялись и другие амбассадоры FONBET: Игорь Акинфеев, Сергей Корниленко, Станислав Драгун и Роман Нагучев.

Успешный старт карьеры в европейском футболе в составе немецкого «Штутгарта» позволил Глебу громко заявить о себе и перебраться в лондонский «Арсенал». Вместе с «канонирами» ему удалось добраться до финала Лиги чемпионов и стать первым белорусом в решающем матче главного клубного турнира. А завоевать заветный трофей Александру удалось уже в составе испанской «Барселоны», где он также стал победителем чемпионата Испании и обладателем Кубка Испании.

Александр Глеб, амбассадор FONBET:

Рад стать частью сильной команды FONBET! Популяризация спорта – наша главная совместная цель. Объединив усилия, мы сможем реализовать множество интересных проектов и порадовать болельщиков футбола.

Алексей Казаков, генеральный директор FONBET в Беларуси: