Александр Головин признан лучшим футболистом 2024 года по версии журнала «Футбол»

Полузащитник «Монако» Александр Головин - лучший футболист 2024 года в России по версии журнала «Футбол» . По итогам голосования хавбек набрал 438 баллов. 28-летний игрок впервые в карьере стал обладателем почетной награды.

Голосование проводилось среди спортивных журналистов, представителей пресс-служб клубов, букмекеров и ведущих статистических порталов, а также популярных футбольных блогеров.

Второе место в опросе занял полузащитник «Зенита» Максим Глушенков, летом 2024 года перешедший в команду Сергея Семака из «Локомотива». Тройку сильнейших замыкает нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин.

Головин выступает за «Монако» с июля 2018 года. Предыдущим клубом Александра был ЦСКА. По итогам прошлого сезона его команда заняла второе место в чемпионате Франции. В сезоне-2024/25 Головин принял участие в 20 матчах во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу.

Опрос проводится с 1964 года. Первым обладателем награды стал Валерий Воронин.