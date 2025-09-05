Клиенты PARI считают, что Греция начнет отборочный турнир на ЧМ-26 с победы над Беларусью

5 сентября в матче первого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу-2026 сборная Греции примет на своем поле команду из Беларуси. Игра начнется в 21:45 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и изучили ставки клиентов на грядущую встречу.

Букмекеры считают греков фаворитами предстоящего матча. Поставить на победу хозяев можно за 1.22, что соответствует примерно 81% вероятности. Триумф сборной Беларуси котируется за 17.00 (около 5%). Ничья оценивается в 6.30 (примерно 14%). Последний раз команды встречались друг с другом в ноябре 2016 года в рамках товарищеского матча. Тогда победу со счётом 1:0 праздновала сборная Беларуси.

Клиенты PARI уверены в успехе фаворита. На победу сборной Греции приходится около 99% всего оборота ставок на три возможных исхода игры.

По оценкам аналитиков, игра получится результативной. Сделать ставку на то, что команды забьют больше двух мячей, можно за 1.77. Противоположный вариант (тотал меньше 2.5) котируется за 2.07. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 2.75.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящую игру — 400 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из девяти событий, включив в него прогноз на победу сборной Греции за 1.20. Общий коэффициент ставки — 5.39. В случае «доезда» экспресса чистый выигрыш клиента составит 2 156 000 рублей.

Самым вероятным исходом матча считается победа сборной Греции со счётом 2:0. Она котируется за 5.50. Победа греков 3:0 или 1:0 оценивается в 6.50. Остальным исходам соответствуют более высокие коэффициенты.

Сборная Греции выходила в финальную часть чемпионатов мира по футболу всего три раза. Лучшего результата греки добились в 2014 году в Бразилии (выход в ⅛ финала). На последние два турнира команда не прошла квалификацию. Сейчас у сборной Греции хорошие результаты: команда смогла пробиться в дивизион А Лиги наций УЕФА, победив в стыках Шотландию.

Сборная Беларуси никогда в своей истории не выходила в финальную часть чемпионатов Мира. Лучший результат в отборочном турнире белорусы показали в 2002 году: тогда команда заняла третье место в группе, уступив всего два очка Украине, которая вышла в стыковые матчи. В нынешнем отборочном турнире сборным Греции и Беларуси в группе будут противостоять команды Шотландии и Дании.