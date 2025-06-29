Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



29 июня 13:10ГлавнаяНовости

Карен Хачанов пополнил состав команды First & Red

Уже четыре теннисиста в деле
Валентин Васильев

Российский теннисист, 19-я ракетка мира и победитель одного турнира серии Masters Карен Хачанов пополнил команду амбассадоров теннисного проекта First & Red.

Презентация сотрудничества состоялась накануне старта Уимблдонского турнира. В рамках сотрудничества стороны планируют создание эксклюзивного онлайн-контента, организаций совместных офлайн-мероприятий и участие в выставочных шоу-матчах.

Ранее команду амбассадоров  First & Red пополнили теннисистки Анна Чакветадзе и Диана Шнайдер, а также казахский теннисист Александр Бублик.

First&Red – новый взгляд на мир тенниса. Это проект, который будет помогать молодым талантам становиться первыми и делать доступной игру на новых кортах для всех, кто обожает теннис. 

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы «Фонбет»

Топы букмекеров

Смотреть всё
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Карен Хачанов пополнил состав команды First & Red
Карен Хачанов пополнил состав команды First & Red
Новости
Забьет ли Месси ПСЖ: коэффициенты на голы в главном матче уикенда
Забьет ли Месси ПСЖ: коэффициенты на голы в главном матче уикенда
Новости
Букмекеры обновили коэффициенты на победителя Клубного чемпионата мира по футболу перед стартом плей-офф
Букмекеры обновили коэффициенты на победителя Клубного чемпионата мира по футболу перед стартом плей-офф
Новости
ALL-IN: Супер-экспресс на 28 июня
ALL-IN: Супер-экспресс на 28 июня
Новости
Бобровский, тренер, везение: что стало залогом успеха «Флориды» в Кубке Стэнли
Бобровский, тренер, везение: что стало залогом успеха «Флориды» в Кубке Стэнли
Аналитика
Вылет Медведева в первом круге стал самым прибыльным событием «Ролан Гаррос» — 2025 для PARI
Вылет Медведева в первом круге стал самым прибыльным событием «Ролан Гаррос» — 2025 для PARI
Новости
Матч Соболенко — Гауфф стал самым популярным событием «Ролан Гаррос» — 2025 среди клиентов PARI
Матч Соболенко — Гауфф стал самым популярным событием «Ролан Гаррос» — 2025 среди клиентов PARI
Новости
Клиенты PARI считают, что «Челси» победит «Лос-Анджелес» на клубном ЧМ
Клиенты PARI считают, что «Челси» победит «Лос-Анджелес» на клубном ЧМ
Новости
Клиент PARI поставил более 1 000 000 рублей на победу «Интер Майами» над «Аль-Ахли» в стартовом матче Клубного чемпионата мира
Клиент PARI поставил более 1 000 000 рублей на победу «Интер Майами» над «Аль-Ахли» в стартовом матче Клубного чемпионата мира
Новости
Пользователь PARI поставил 1 000 000 рублей на голы «Флориды» в пятом матче финала Кубка Стэнли против «Эдмонтона»
Пользователь PARI поставил 1 000 000 рублей на голы «Флориды» в пятом матче финала Кубка Стэнли против «Эдмонтона»
Новости

Новое

Читать все новости