Карен Хачанов пополнил состав команды First & Red

Российский теннисист, 19-я ракетка мира и победитель одного турнира серии Masters Карен Хачанов пополнил команду амбассадоров теннисного проекта First & Red.

Презентация сотрудничества состоялась накануне старта Уимблдонского турнира. В рамках сотрудничества стороны планируют создание эксклюзивного онлайн-контента, организаций совместных офлайн-мероприятий и участие в выставочных шоу-матчах.

Ранее команду амбассадоров First & Red пополнили теннисистки Анна Чакветадзе и Диана Шнайдер, а также казахский теннисист Александр Бублик.

First&Red – новый взгляд на мир тенниса. Это проект, который будет помогать молодым талантам становиться первыми и делать доступной игру на новых кортах для всех, кто обожает теннис.