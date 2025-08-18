Ведомости
ХК «Торпедо» провел встречу с болельщиками при поддержке PARI

Ни один гость не остался без вкусного подарка
Валентин Васильев

Букмекерская компания PARI и хоккейный клуб «Торпедо» провели масштабное мероприятие для болельщиков в Нижнем Новгороде. Партнеры пригласили 1000 поклонников команды на открытую тренировку хоккеистов в КСК «Нагорный». Видеоролик о мероприятии доступен по ссылке.

007.jpg

Мероприятие состоялось 16 августа. Для гостей тренировки была организована насыщенная программа с розыгрышем абонементов на матчи нового сезона и возможностью понаблюдать за тренировочным процессом команды.

Каждый посетитель получил в подарок фирменную дыню «Торпеда» из сети магазинов SPAR. В конце мероприятия обладатели тысячи дынь с эксклюзивным брендингом «PARI х «Торпедо»: сезон 25/26» были запечатлены на общем фото.

006.jpg

Сотрудничество PARI и «Торпедо» длится с сезона-2022/23. За это время при поддержке PARI команда три раза подряд пробивалась в плей-офф КХЛ. Стороны выражают уверенность в дальнейшем укреплении партнерских отношений и планируют развивать совместные инициативы.

