К матчу «Спартак» – «Зенит» Winline запустил игру «Футбольный Оракул»

Партнерский проект
16 марта состоится Winline матч тура «Спартак» – «Зенит». Специально к этой встрече Winline запустил игру «Футбольный Оракул» с призовым фондом 3 000 000 фрибетами. Сделай свой прогноз и борись за призы. Сроки игры: с 11 по 16 марта (19:00).
Прими участие в тематической викторине от Winline и стань лучшим прогнозистом в дерби двух столиц! Выбери свою сторону – «Спартак» или «Зенит» – и предскажи исход ключевых игровых моментов!
Как играть?
Выбери команду: Определи, за кого ты болеешь – «Спартак» или «Зенит».
Дай свои прогнозы: Ответь на 5 вопросов о ходе предстоящего матча:
Сколько будет голов?
Кто забьёт?
Сколько будет жёлтых карточек?
Будет ли удаление?
В каком тайме будет больше голов?
Заработай очки: Получай очки за каждый правильный ответ!
Умножь свой результат: Сделай ставку на матч «Спартак» – «Зенит» от 5 000 рублей и удвой свои итоговые очки!
Стань лучшим прогнозистом: Попади в топ-1000 прогнозистов и получи свою часть призового фонда в 3 000 000 фрибетами!
Зачем участвовать?
Почувствуй себя настоящим футбольным оракулом!
Забери максимум из призового фонда в 3 000 000 фрибетами!
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Готов испытать интуицию? Выбирай свою команду и делай прогнозы прямо сейчас!
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Партнерский проект