К матчу «Спартак» – «Зенит» Winline запустил игру «Футбольный Оракул»

16 марта состоится Winline матч тура «Спартак» – «Зенит». Специально к этой встрече Winline запустил игру «Футбольный Оракул» с призовым фондом 3 000 000 фрибетами. Сделай свой прогноз и борись за призы. Сроки игры: с 11 по 16 марта (19:00).

Прими участие в тематической викторине от Winline и стань лучшим прогнозистом в дерби двух столиц! Выбери свою сторону – «Спартак» или «Зенит» – и предскажи исход ключевых игровых моментов!

Как играть?

Выбери команду: Определи, за кого ты болеешь – «Спартак» или «Зенит».

Дай свои прогнозы: Ответь на 5 вопросов о ходе предстоящего матча:

Сколько будет голов?

Кто забьёт?

Сколько будет жёлтых карточек?

Будет ли удаление?

В каком тайме будет больше голов?

Заработай очки: Получай очки за каждый правильный ответ!

Умножь свой результат: Сделай ставку на матч «Спартак» – «Зенит» от 5 000 рублей и удвой свои итоговые очки!

Стань лучшим прогнозистом: Попади в топ-1000 прогнозистов и получи свою часть призового фонда в 3 000 000 фрибетами!

Зачем участвовать?

Почувствуй себя настоящим футбольным оракулом!

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