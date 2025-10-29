Клиенты PARI: «Интер» победит «Фиорентину» в матче Серии А

29 октября в рамках девятого тура Серии А сойдутся «Интер» и «Фиорентина». Встреча пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане и начнется в 22:45 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI проанализировали шансы команд перед матчем, а также рассказали о ставках своих клиентов на предстоящее событие.

По оценкам аналитиков, «Интер» будет явным фаворитом поединка. Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 1.43, что составляет 68% вероятности. Котировка на успех гостей составляет 7.90 (вероятность 12%). Поставить на ничью можно за 4.80 (20%).

Клиенты PARI не сомневаются в успехе «Интера». На победу хозяев приходится около 99% от общего оборота пари на три варианта исхода встречи.

В 2025-м команды уже дважды встречались друг с другом, в их очных матчах забивалось по три мяча. По оценке аналитиков, грядущий поединок также получится достаточно результативным. Поставить на минимум два гола можно с коэффициентом 1.22. Общий тотал больше 2.5 доступен за 1.75, а обратный исход — за 2.10. Вероятность того, что «Фиорентина» сможет распечатать ворота хозяев, оценивается котировкой 1.80. Тотал голов «Интера» больше 1.5 можно взять за 1.55, тотал больше 2.5 — за 2.65. Ставка на то, что обе команды забьют, доступна за 1.98. Обратный исход идет с коэффициентом 2.82.

Самая крупная ставка на сегодняшний матч — 100 000 рублей. Один из клиентов PARI собрал экспресс из пяти футбольных событий, включив в него ставку на победу «Интера» за 1.43. Общий коэффициент экспресса составил 5.55.

«Интер» с 15-ю очками располагается на четвертой строчке в турнирной таблице. «Фиорентина» провалила старт сезона — команда не выиграла ни одного матча за восемь туров и сейчас находится в зоне вылета. Поставить на чемпионство «Интера» можно с котировкой 3.30. Вероятность того, что «Фиорентина» исправит положение дел и попадет в топ-6 к концу сезона, оценивается коэффициентом 10.00.