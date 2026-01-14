Ведомости
Team Vitality выбьет Virtus.pro из BLAST Bounty Winter 2026 по CS2, прогнозируют аналитики PARI

Расклады букмекеров и лучшие коэффициенты на игру
Валентин Васильев

14 января в рамках первого этапа BLAST Bounty Winter 2026 по CS встретятся Team Vitality и Virtus.pro. Победитель матча пройдет в следующий раунд, а проигравший покинет ивент. Серия в формате best-of-3 начнется в 21:30 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящий матч. 

По оценкам аналитиков, явным фаворитом матча будет Team Vitality, которая подходит к поединку в качестве лидера мирового рейтинга и лучшей команды 2025-го. Поставить на победу состава ZywOo в первой игре нового сезона, можно с котировкой 1.09. На точный счет 2:0 в пользу французского  клуба аналитики дают котировку 1.38. Коэффициент на Vitality с форой по раундам (-10.5) составляет 1.90, а с форой (-12.5) — 2.80. Вероятность того, что в грядущей серии будут три карты, оценивается коэффициентом 3.00. Обратный исход идет за 1.33. Поставить на индивидуальный тотал фрагов ZywOo, который стал лучшим игроком прошлого года, больше 17.5 на первой карте можно за 1.70

Virtus.pro выступит на турнире с новым тренером — ProbLeM. VP проиграла Vitality уже пять очных матчей подряд, при этом только в одном из них российскому составу удалось взять хотя бы карту. Поставить на то, что Virtus.pro прервет эту неудачную серию и победит состав ZywOo, можно с котировкой 7.40. Коэффициент на VP с форой по картам (+1.5) составляет 2.40, а с форой (-1.5) — 12.00. Ставка на индивидуальный тотал раундов VP в серии больше 16.5 доступна за 1.83

Клиенты PARI практически не сомневаются в успехе Vitality. На победу состава ZywOo приходится около 94% от общего оборота пари на исход встречи. 

Самая крупная ставка на сегодняшний матч — 100 000 рублей. Один из клиентов PARI собрал экспресс из четырех событий, включив в него ставку на победу Vitality со счетом 2:0 за 1.37. Общий коэффициент экспресса составил 4.45

Отборочные на BLAST Bounty Winter 2026 проходят с 13 по 18 января. Основной этап стартует 22 января на Мальте. Фаворитом ивента, по оценкам аналитиков, будет Vitality, на чемпионство которой можно поставить с коэффициентом 3.10

