Уроженцы России выиграли короткую программу пар на ЧЕ-2026 по фигурному катанию

В среду начался чемпионат Европы по фигурному катанию, который принимает английский Шеффилд. Соревновательную программу открыли выступления спортивных пар. Подводим промежуточные итоги в этой дисциплине.

С турнира в Великобритании снялись итальянцы Сара Конти и Никколо Мачии – победители чемпионата Европы 2023 г. и действующие обладатели серебра. В их отсутствие значительно увеличились шансы на то, что титул защитят Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин.

Немецкий дуэт закрывал короткую программу и вполне мог стать лидером. Но на параллельном тройном сальхове Хазе допустила помарку, которая стоила спортсменам нескольких баллов. Представители Германии получили лучшую оценку за компоненты, но по общей сумме показали второй результат в короткой программе (74,81).

Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин. Фото: ISU

Лидерами же стали Анастасия Метелкина и Лука Берулава, выступающие за Грузию. Они получили лучшую оценку за технику, выполнив тройную подкрутку четвертого (максимального) уровня сложности, параллельный тройной сальхов и тройной флип через выброс. На двух прошлых чемпионатах Европы этот дуэт взял серебро и бронзу, а теперь подтвердил притязания на медаль высшей пробы.

Промежуточный топ-3 замыкают Мария Павлова и Алексей Святченко. Венгерские фигуристы выполнили тройную подкрутку четвертого уровня, тройной флип через выброс и параллельный тройной тулуп. Они установили личный рекорд в короткой программе (73,32).

Примечательно, что каждый из трех дуэтов имеет ярко выраженные российские корни. Метелкина и Берулава родились во Владимире и Москве соответственно. Спортсменка успела выступить под российским флагом, а партнер на профессиональном уровне сразу стал представлять Грузию. Тренируются они в Перми у Павла Слюсаренко.

Володин – уроженец Санкт-Петербурга. Он сменил спортивное гражданство в 2022 г. и встал в пару с Хазе. Не так давно фигурист получил немецкий паспорт, что гарантирует ему возможность выступить на Олимпиаде-2026. Этот дуэт также тренируется под руководством российского специалиста – Дмитрия Савина.

Павлова и Святченко родились в Москве и Санкт-Петербурге соответственно. Венгрию они представляют с 2022 г., а тренируются у россиянина Федора Климова.

Мария Павлова и Алексей Святченко. Фото: соцсети спортсменов

Три лидирующих дуэта заработали довольно солидный отрыв от ближайших преследователей. С высокой вероятностью именно упомянутые пары разыграют медали в Шеффилде.

Что касается других бывших россиян, то Павел Ковалев, представляющий Францию со своей супругой Камиль Ковалев, занял промежуточное восьмое место (58,25). Юлия Щетинина, которая катается за Польшу вместе с Михалом Возняком, замкнула топ-10 (56,93). Наконец, Дарья Данилова, выступающая за Нидерланды с Мишелом Цибой, идет на 15-й позиции (46,57).

Планировалось, что на чемпионате Европы выступят также Карина Акопова и Никита Рахманин, которые проводят дебютный сезон после смены спортивного гражданства с российского на армянское. Но Великобритания не выдала им въездные визы, поэтому фигуристы снялись с турнира. Аналогичная участь постигла Семена Данильянца, который также ранее выступал за Россию, а теперь представляет Армению в одиночном катании.

Топ-6 в парном катании после короткой программы: