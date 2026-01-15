Ведомости
Клиенты PARI считают, что «Авангард» переиграет ЦСКА в КХЛ

Предматчевые расклады и лучшие коэффициенты на игру в Омске
Валентин Васильев

15 января омский «Авангард» сыграет против московского ЦСКА в матче регулярного сезона КХЛ. Игра начнется в 16:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и изучили ставки клиентов на грядущую встречу.

По оценке букмекеров, в матче нет явного фаворита, но чуть больше шансов у «Авангарда». Поставить на победу хозяев в основное время можно за 1.98, что соответствует примерно 49% вероятности. Триумф ЦСКА котируется за 3.30 (около 29%). Ничья оценивается в 4.40 (примерно 20%). На итоговый успех «Авангарда» можно поставить за 1.57. Если победу одержит ЦСКА, сыграет пари за 2.40.

Клиенты PARI уверены ставят на победу «Авангарда». На успех команды из Омска по итогам 60 минут приходится около 59% от объема ставок на исход основного времени матча. Примерно 16% сделано на ЦСКА, еще приблизительно 25% — на ничью. На рынке исхода игры с учетом возможных овертайма и серии буллитов соотношение 81% на 19% в пользу клуба из Омска.

По оценкам аналитиков, игра получится результативной. Сделать ставку на то, что соперники забросят минимум пять шайб на двоих, можно за 1.55. Противоположный вариант (тотал меньше 4.5) котируется за 2.40. Последний раз команды встречались в феврале прошлого года. Тогда ЦСКА выиграл по буллитам со счётом 2:1.

«Авангард» идет на третьем месте в таблице Восточной конференции КХЛ. Омская команда одержала 28 побед в 43 встречах. В последней игре «Авангард» уступил «Салавату Юлаеву» со счетом 3:4. Команда входит в топ-3 претендентов на победу в КХЛ этого сезона. Поставить на триумф «Авангарда» можно с коэффициентом 6.00.

ЦСКА находится на шестом месте в Западной конференции. Московская команда победила 23 раза в 46 матчах. ЦСКА выиграл четыре встречи из последних пяти. Шансы «армейцев» на победу в этом сезоне КХЛ оцениваются коэффициентом 15.00.

