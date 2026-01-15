Кубок России по биатлону 2025/26, третий этап: расписание, коэффициенты, прямые трансляции

Партнерский проект
В пятницу, 16 января, стартует третий этап Кубка России по биатлону сезона 2025/2026. Соревнования пройдут в Ярославской области на территории Центра лыжного спорта «Дёмино». Для участия заявились 163 спортсмена из Беларуси и 19 субъектов Российской Федерации.
График третьего этапа Кубка России по биатлону выглядит так (московское время):
Пятница, 16 января
Мужской спринт (10 км) – 11:00;
Женский спринт (7,5 км) – 14:00;
Суббота, 17 января
Мужская гонка преследования (12,5 км) – 11:30;
Женская гонка преследования (10 км) – 14:45;
Воскресенье, 18 января
Мужской большой масс-старт (15 км) – 11:30;
Женский большой масс-старт (12,5 км) – 14:00.
Ниже представлены пять лучших биатлонистов в мужском и женском рейтингах по итогам двух этапов.
Мужчины
Женщины
Российские букмекеры открыли линии только на спринтерские гонки в Дёмино. Представляем коэффициенты от компании PARI:
Мужчины
|3 этап Кубка России 2025/26. Спринт. Кто выше
1
2
|Эдуард Латыпов – Даниил Серохвостов
1,52
2,35
|Даниил Серохвостов – Александр Корнев
1,40
2,70
|Кирилл Бажин – Евгений Сидоров
1,33
3,00
|Иван Колотов – Кирилл Стрельцов
1,38
2,80
|Михаил Бурундуков – Рустам Каюмов
1,60
2,20
Женщины
|3 этап Кубка России 2025/26. Спринт. Кто выше
1
2
|Наталия Шевченко – Виктория Метеля
1,62
2,15
|Наталия Шевченко – Виктория Сливко
1,50
2,40
|Виктория Метеля – Виктория Сливко
1,65
2,10
|Кристина Резцова – Инна Терещенко
1,20
3,90
|Тамара Дербушева – Юлия Коваленко
1,80
1,90
В полном объеме гонки третьего этапа Кубка России по биатлону в Рязани можно смотреть на федеральном телеканале «Матч ТВ» и в сообществе Союза биатлонистов России в VK.