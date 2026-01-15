Ведомости
Кубок России по биатлону 2025/26, третий этап: расписание, коэффициенты, прямые трансляции

Три подряд дня гонок
Руслан Ипполитов
Карим Халили. Фото: СБР
Карим Халили. Фото: СБР

В пятницу, 16 января, стартует третий этап Кубка России по биатлону сезона 2025/2026. Соревнования пройдут в Ярославской области на территории Центра лыжного спорта «Дёмино». Для участия заявились 163 спортсмена из Беларуси и 19 субъектов Российской Федерации.

Расписание

График третьего этапа Кубка России по биатлону выглядит так (московское время):

Пятница, 16 января

Мужской спринт (10 км) – 11:00;

Женский спринт (7,5 км) – 14:00;

Суббота, 17 января

Мужская гонка преследования (12,5 км) – 11:30;

Женская гонка преследования (10 км) – 14:45;

Воскресенье, 18 января

Мужской большой масс-старт (15 км) – 11:30;

Женский большой масс-старт (12,5 км) – 14:00.

Общий зачет Кубка России

Ниже представлены пять лучших биатлонистов в мужском и женском рейтингах по итогам двух этапов.

Мужчины

  1. Кирилл Сажин (Свердловская область) – 253 балла
  2. Александр Поварницын (Тюменская область) – 249
  3. Карим Халили (Московская область) – 202
  4. Антон Бабиков (Башкортостан) – 200
  5. Эдуард Латыпов (Башкортостан) – 170

Женщины

  1. Наталия Шевченко (Свердловская область) – 230 баллов
  2. Кристина Резцова (Московская область) – 213
  3. Виктория Метеля (ХМАО-Югра) – 211
  4. Юлия Коваленко (Красноярский край) – 199
  5. Ирина Казакевич (Свердловская область) – 187

Коэффициенты букмекеров

Российские букмекеры открыли линии только на спринтерские гонки в Дёмино. Представляем коэффициенты от компании PARI:

Мужчины

3 этап Кубка России 2025/26. Спринт. Кто выше
 

1

2

Эдуард Латыпов – Даниил Серохвостов

1,52

2,35

Даниил Серохвостов – Александр Корнев

1,40

2,70

Кирилл Бажин – Евгений Сидоров

1,33

3,00

Иван Колотов – Кирилл Стрельцов

1,38

2,80

Михаил Бурундуков – Рустам Каюмов

1,60

2,20

Женщины

3 этап Кубка России 2025/26. Спринт. Кто выше
 

1

2

Наталия Шевченко – Виктория Метеля

1,62

2,15

Наталия Шевченко – Виктория Сливко

1,50

2,40

Виктория Метеля – Виктория Сливко

1,65

2,10

Кристина Резцова – Инна Терещенко

1,20

3,90

Тамара Дербушева – Юлия Коваленко

1,80

1,90

Прямые трансляции, где смотреть

В полном объеме гонки третьего этапа Кубка России по биатлону в Рязани можно смотреть на федеральном телеканале «Матч ТВ» и в сообществе Союза биатлонистов России в VK.

Новое