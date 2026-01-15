Кубок России по биатлону 2025/26, третий этап: расписание, коэффициенты, прямые трансляции

В пятницу, 16 января, стартует третий этап Кубка России по биатлону сезона 2025/2026. Соревнования пройдут в Ярославской области на территории Центра лыжного спорта «Дёмино». Для участия заявились 163 спортсмена из Беларуси и 19 субъектов Российской Федерации.