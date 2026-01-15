Ведомости
Ученик Тутберидзе выиграл короткую программу на чемпионате Европы по фигурному катанию

Только Эгадзе набрал более 90 баллов
Александр Бокулёв
Ника Эгадзе. Фото: ISU
Ника Эгадзе. Фото: ISU

Второй соревновательный день чемпионата Европы 2026 г. по фигурному катанию открыла короткая программа мужчин. Подводим промежуточные итоги в этой дисциплине и отмечаем результаты бывших россиян.

После двух подряд побед на чемпионатах Европы Адам Сяо Хим Фа в прошлом году довольствовался только бронзой. Несмотря на это, он наверняка считался бы главным фаворитом турнира в Шеффилде. Однако француз снялся и не приехал в Великобританию. В его отсутствие интрига в борьбе за медали обострилась.

Промежуточную конкуренцию выиграл Ника Эгадзе. Грузин, тренирующийся под руководством российского специалиста Этери Тутберидзе, без серьезных ошибок откатал короткую программу. В прыжковой части он выполнил каскад из четверного и тройного сальховов, сольные четверной тулуп и тройной аксель. Эгадзе получил лучшую оценку за технику и стал единственным, кому удалось набрать более 90 баллов.

Ранее грузин никогда не поднимался на пьедестал чемпионата Европы. В прошлом году он занял четвертое место, а теперь максимально близок к историческому достижению.

Ближайшими преследователями Эгадзе стали эстонские братья Селевко – Александр и Михаил. Их в турнирной таблице разделило менее 0,5 балла, оба обошлись без срывов. Александр уже имеет медаль чемпионата Европы – в 2024 г. он выиграл серебро, уступив только Сяо Хим Фа.

Александр Селевко
Александр Селевко. Фото: ISU

А вот вице-победитель прошлого турнира Николай Мемола в Шеффилде стартовал неудачно. Сын и ученик россиянки Ольги Романовой набрал 77,77 балла и пока замыкает топ-10. Впрочем, осязаемые шансы на медаль у итальянца сохраняются. Еще больше их у его соотечественников – Маттео Риццо и Даниэля Грассля, которые идут в топ-5 следом за Селевко.

В сильнейшую разминку на произвольную программу также попал Лукас Бричги, защищающий чемпионский титул. Первый прокат у швейцарца получился далеким от идеала, поэтому пока он идет на шестой позиции. 

Все бывшие россияне смогли квалифицироваться в произвольную программу (топ-24). Чех Георгий Рештенко занял промежуточное восьмое место (78,62), поляк Владимир Самойлов – 23-е (64,55). Азербайджанец Владимир Литвинцев снялся с турнира незадолго до старта. Не смог выступить и армянин Семён Данильянц, который в необходимый срок не получил визу Великобритании.

Завершили соревнования после короткой программы пять фигуристов. В их числе сенсационно оказался Кевин Эймоз – победитель этапа Гран-при в Канаде нынешнего сезона. Француз провалил прокат и занял лишь 27-ю позицию.

Топ-6 в мужском одиночном катании после короткой программы:

  1. Ника Эгадзе (Грузия) – 91,28 балла
  2. Александр Селевко (Эстония) – 88,71
  3. Михаил Селевко (Эстония) – 88,28
  4. Маттео Риццо (Италия) – 88,00
  5. Даниэль Грассль (Италия) – 84,82
  6. Лукас Бричги (Швейцария) – 82,12

Расписание

Свернуть

В пятницу будет разыгран второй комплект медалей – в женском одиночном катании. Также танцевальные дуэты продемонстрируют ритм-танец. Полное расписание чемпионата Европы 2026 г. и источники прямых трансляций представлены в нашем специальном материале.

Новое