Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



15 января 13:04ГлавнаяНовости

Клиенты PARI верят в победу Liquid над NiP в матче BLAST Bounty Winter 2026 по CS2

Полный расклад и лучшие коэффициенты на игру
Валентин Васильев

15 января в рамках первого этапа BLAST Bounty Winter 2026 по CS встретятся Team Liquid и Ninjas in Pyjamas. Победитель матча пройдет в следующий раунд, а проигравший покинет ивент. Серия в формате best-of-3 начнется в 19:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящий матч. 

По оценкам аналитиков, небольшое преимущество в матче будет на стороне NiP. Поставить на победу состава Snappi в первой игре нового сезона, можно с котировкой 1.80. На точный счет 2:0 в пользу шведского клуба аналитики дают котировку 3.20. Коэффициент на NiP с форой по раундам (+2.5) составляет 1.63, а с форой (-4.5) — 2.30. Вероятность того, что в грядущей серии будут три карты, оценивается коэффициентом 1.85. На овертайм в рамках первой карты аналитики дают котировку 6.10

Поставить на успех Liquid в грядущем поединке можно с котировкой 2.00. Коэффициент на состав NAF с форой по картам (+1.5) составляет 1.30, а с форой (-1.5) — 3.70. Ставка на индивидуальный тотал раундов Liquid в серии больше 26.5 доступна за 2.00. Вероятность того, что в матче будет больше 52.5 раундов, оценивается котировкой 1.80

Клиенты PARI, наоборот, больше склоняются в сторону Liquid. На победу состава NAF приходится около 60% от общего оборота пари на исход встречи. 

Отборочные на BLAST Bounty Winter 2026 проходят с 13 по 18 января. Основной этап стартует 22 января на Мальте. 

Обе команды не выступали на профессиональной сцене с начала декабря. Поэтому в дебютном матче, вероятно, обеим потребуется определенное время на раскачку. Учитывая, что концовку прошлого сезона Liquid и NiP провели примерно на одном уровне и не делали замены перед стартом 2026-го, можно рассчитывать на достаточно равный матч, судьба которого будет решаться на трех картах. 

Прогноз: тотал карт больше 2.5  с коэффициентом 1.85. 

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Клиенты PARI считают, что «Авангард» переиграет ЦСКА в КХЛ
Клиенты PARI считают, что «Авангард» переиграет ЦСКА в КХЛ
Новости
Андреева, Медведев и другие россияне узнали соперников по первому кругу Australian Open – 2026
Андреева, Медведев и другие россияне узнали соперников по первому кругу Australian Open – 2026
Новости
Петрыкина выиграла короткую программу на чемпионате Европы, Губанова и Хендрикс упали
Петрыкина выиграла короткую программу на чемпионате Европы, Губанова и Хендрикс упали
Новости
Шестой этап Кубка России по лыжным гонкам 2025/26: где смотреть, расписание, общий зачет
Шестой этап Кубка России по лыжным гонкам 2025/26: где смотреть, расписание, общий зачет
Новости
Уроженцы России выиграли короткую программу пар на ЧЕ-2026 по фигурному катанию
Уроженцы России выиграли короткую программу пар на ЧЕ-2026 по фигурному катанию
Новости
WINLINE и Единая Лига ВТБ представили ролик о турнире WINLINE Basket Cup
WINLINE и Единая Лига ВТБ представили ролик о турнире WINLINE Basket Cup
Новости
«Я за это деньги получаю, сорри!» БЕТСИТИ выпустил влог из Кемерово в стиле «Орла и решки»
«Я за это деньги получаю, сорри!» БЕТСИТИ выпустил влог из Кемерово в стиле «Орла и решки»
Новости
Опубликовано расписание WINLINE Зимнего кубка РПЛ-2026
Опубликовано расписание WINLINE Зимнего кубка РПЛ-2026
Новости
Клиенты PARI ждут победы «Арсенала» над «Челси» в полуфинале Кубка лиги
Клиенты PARI ждут победы «Арсенала» над «Челси» в полуфинале Кубка лиги
Новости
Кубок мира по биатлону 2025/26, пятый этап в Рупольдинге: расписание, коэффициенты, общий зачет
Кубок мира по биатлону 2025/26, пятый этап в Рупольдинге: расписание, коэффициенты, общий зачет
Новости

Новое