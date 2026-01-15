Клиенты PARI верят в победу Liquid над NiP в матче BLAST Bounty Winter 2026 по CS2

15 января в рамках первого этапа BLAST Bounty Winter 2026 по CS встретятся Team Liquid и Ninjas in Pyjamas. Победитель матча пройдет в следующий раунд, а проигравший покинет ивент. Серия в формате best-of-3 начнется в 19:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящий матч.

По оценкам аналитиков, небольшое преимущество в матче будет на стороне NiP. Поставить на победу состава Snappi в первой игре нового сезона, можно с котировкой 1.80. На точный счет 2:0 в пользу шведского клуба аналитики дают котировку 3.20. Коэффициент на NiP с форой по раундам (+2.5) составляет 1.63, а с форой (-4.5) — 2.30. Вероятность того, что в грядущей серии будут три карты, оценивается коэффициентом 1.85. На овертайм в рамках первой карты аналитики дают котировку 6.10.

Поставить на успех Liquid в грядущем поединке можно с котировкой 2.00. Коэффициент на состав NAF с форой по картам (+1.5) составляет 1.30, а с форой (-1.5) — 3.70. Ставка на индивидуальный тотал раундов Liquid в серии больше 26.5 доступна за 2.00. Вероятность того, что в матче будет больше 52.5 раундов, оценивается котировкой 1.80.

Клиенты PARI, наоборот, больше склоняются в сторону Liquid. На победу состава NAF приходится около 60% от общего оборота пари на исход встречи.

Отборочные на BLAST Bounty Winter 2026 проходят с 13 по 18 января. Основной этап стартует 22 января на Мальте.

Обе команды не выступали на профессиональной сцене с начала декабря. Поэтому в дебютном матче, вероятно, обеим потребуется определенное время на раскачку. Учитывая, что концовку прошлого сезона Liquid и NiP провели примерно на одном уровне и не делали замены перед стартом 2026-го, можно рассчитывать на достаточно равный матч, судьба которого будет решаться на трех картах.

Прогноз: тотал карт больше 2.5 с коэффициентом 1.85.