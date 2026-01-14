Шестой этап Кубка России по лыжным гонкам 2025/26: где смотреть, расписание, общий зачет

В четверг, 15 января, стартует шестой этап Кубка России по лыжным гонкам сезона 2025/26. Соревнования примет лыжно-биатлонный комплекс «Мирный» в Татарстане. В программу внесено по три старта у мужчин и женщин.

К соревнованиям после болезни вернется трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов. Савелий Коростелев и Дарья Непряева остаются единственными российскими лыжниками, получившими нейтральный статус от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) – они не выступят в Мирном.