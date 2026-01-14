Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



14 января 17:57ГлавнаяНовости

Шестой этап Кубка России по лыжным гонкам 2025/26: где смотреть, расписание, общий зачет

Возвращение Большунова после болезни
Руслан Ипполитов
Александр Большунов. Фото: Федерация лыжных гонок России
Александр Большунов. Фото: Федерация лыжных гонок России

В четверг, 15 января, стартует шестой этап Кубка России по лыжным гонкам сезона 2025/26. Соревнования примет лыжно-биатлонный комплекс «Мирный» в Татарстане. В программу внесено по три старта у мужчин и женщин.

К соревнованиям после болезни вернется трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов. Савелий Коростелев и Дарья Непряева остаются единственными российскими лыжниками, получившими нейтральный статус от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) – они не выступят в Мирном.

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ PARI

Расписание

Свернуть

График шестого этапа Кубка России по лыжным гонкам выглядит так (московское время):

Четверг, 15 января

Женская гонка с раздельным стартом, свободный стиль (10 км) – 11:00;

Мужская гонка с раздельным стартом, свободный стиль (15 км) – 13:00;

Суббота, 17 января 

Женский и мужской спринты, классический стиль (квалификация) – 10:15;

Женский и мужской спринты, классический стиль (финалы) – 12:30;

Воскресенье, 18 января

Женский скиатлон (20 км) – 10:15;

Мужской скиатлон (20 км) – 12:45.

Общий зачет Кубка России

Свернуть

Ниже представлены лучшие спортсмены в мужском и женском общих зачетах Кубка России после пяти этапов.

Мужчины

  1. Сергей Ардашев (Татарстан) – 694 очка
  2. Павел Соловьёв (Красноярский край / Мурманская область) – 362
  3. Александр Большунов (Татарстан) – 355
  4. Иван Якимушкин (Тюменская область) – 344
  5. Сергей Забалуев (Татарстан) – 326

Женщины

  1. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) — 539 очков
  2. Алина Пеклецова (Вологодская область) — 463
  3. Татьяна Сорина (Тюменская область) — 361
  4. Ксения Шорохова (Тюменская область) — 350
  5. Алиса Жамбалова (Тюменская область / Бурятия) — 344

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

На момент публикации букмекерские конторы в России не предлагают линию на данные соревнования.

Прямые трансляции, где смотреть

Свернуть

Гонки шестого этапа Кубка России в прямом эфире покажет федеральный телеканал «Матч ТВ», а также «Матч! Страна» и «Матч! Арена».

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Шестой этап Кубка России по лыжным гонкам 2025/26: где смотреть, расписание, общий зачет
Шестой этап Кубка России по лыжным гонкам 2025/26: где смотреть, расписание, общий зачет
Новости
Уроженцы России выиграли короткую программу пар на ЧЕ-2026 по фигурному катанию
Уроженцы России выиграли короткую программу пар на ЧЕ-2026 по фигурному катанию
Новости
WINLINE и Единая Лига ВТБ представили ролик о турнире WINLINE Basket Cup
WINLINE и Единая Лига ВТБ представили ролик о турнире WINLINE Basket Cup
Новости
«Я за это деньги получаю, сорри!» БЕТСИТИ выпустил влог из Кемерово в стиле «Орла и решки»
«Я за это деньги получаю, сорри!» БЕТСИТИ выпустил влог из Кемерово в стиле «Орла и решки»
Новости
Опубликовано расписание WINLINE Зимнего кубка РПЛ-2026
Опубликовано расписание WINLINE Зимнего кубка РПЛ-2026
Новости
Клиенты PARI ждут победы «Арсенала» над «Челси» в полуфинале Кубка лиги
Клиенты PARI ждут победы «Арсенала» над «Челси» в полуфинале Кубка лиги
Новости
Кубок мира по биатлону 2025/26, пятый этап в Рупольдинге: расписание, коэффициенты, общий зачет
Кубок мира по биатлону 2025/26, пятый этап в Рупольдинге: расписание, коэффициенты, общий зачет
Новости
Чемпионат Европы по фигурному катанию 2026 года: расписание, участники и фавориты
Чемпионат Европы по фигурному катанию 2026 года: расписание, участники и фавориты
Новости
В PARI запустили «Магазин фрибетов» для турнира BLAST Bounty по CS2
В PARI запустили «Магазин фрибетов» для турнира BLAST Bounty по CS2
Новости
Клиент PARI поставил 300 000 рублей на полуфинальный матч Кубка лиги между «Ньюкаслом» и «Манчестер Сити»
Клиент PARI поставил 300 000 рублей на полуфинальный матч Кубка лиги между «Ньюкаслом» и «Манчестер Сити»
Новости

Новое