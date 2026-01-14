Шестой этап Кубка России по лыжным гонкам 2025/26: где смотреть, расписание, общий зачет

Партнерский проект
В четверг, 15 января, стартует шестой этап Кубка России по лыжным гонкам сезона 2025/26. Соревнования примет лыжно-биатлонный комплекс «Мирный» в Татарстане. В программу внесено по три старта у мужчин и женщин.
К соревнованиям после болезни вернется трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов. Савелий Коростелев и Дарья Непряева остаются единственными российскими лыжниками, получившими нейтральный статус от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) – они не выступят в Мирном.
График шестого этапа Кубка России по лыжным гонкам выглядит так (московское время):
Четверг, 15 января
Женская гонка с раздельным стартом, свободный стиль (10 км) – 11:00;
Мужская гонка с раздельным стартом, свободный стиль (15 км) – 13:00;
Суббота, 17 января
Женский и мужской спринты, классический стиль (квалификация) – 10:15;
Женский и мужской спринты, классический стиль (финалы) – 12:30;
Воскресенье, 18 января
Женский скиатлон (20 км) – 10:15;
Мужской скиатлон (20 км) – 12:45.
Ниже представлены лучшие спортсмены в мужском и женском общих зачетах Кубка России после пяти этапов.
Мужчины
Женщины
На момент публикации букмекерские конторы в России не предлагают линию на данные соревнования.
Гонки шестого этапа Кубка России в прямом эфире покажет федеральный телеканал «Матч ТВ», а также «Матч! Страна» и «Матч! Арена».