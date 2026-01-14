Клиенты PARI уверены в победе «Локомотива» над «Торпедо» в матче КХЛ

14 января в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сыграют «Торпедо» и «Локомотив». Игра пройдет в Нижнем Новгороде и начнется в 19:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд в предстоящем противостоянии.

Букмекеры считают, что у гостей больше шансов победить. На победу «Локомотива» в основное время можно поставить за 2.00. Это примерно 48% вероятности. Коэффициент на успех «Торпедо» по итогам трех периодов составляет 3.20 (около 30%). Вероятность ничейного исхода оценивают коэффициентом 4.20 (приблизительно 22%).

Котировки на победу ярославцев с учетом овертайма составляют 1.60. На итоговый успех хозяев можно сделать ставку с коэффициентом 2.35.

Клиенты PARI уверены в успехе гостей. На победу «Локомотива» по итогам 60 минут приходится около 77% от объема ставок на исход основного времени матча. Примерно 12% сделано на торпедовцев, еще около 11% — на ничью. На рынке победы с учетом возможных овертайма и серии буллитов соотношение 91% на 9% в пользу команды Боба Хартли.

Аналитики склоняются к тому, что матч не будет результативным. Заключить пари на ТБ 5.5 шайбы можно с коэффициентом 2.25, а ставка на низовой характер встречи доступна за 1.60.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 100 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из семи событий с общим коэффициентом 140.31 и включил в него пари на победу клуба из Ярославля в основное время. Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 2.00. В случае успеха чистый выигрыш составит 13 931 000 рублей.



«Торпедо» одержало 25 побед в 44 матчах и идет шестым в Западной конференции. Букмекеры оценивают шансы команды Алексея Исакова выиграть Кубок Гагарина коэффициентом 19.00. На то, что нижегородцы станут лучшими на Западе, предлагают заключить пари за 20.00.

У «Локомотива» 28 побед в 45 играх и вторая строчка в турнирной таблице Западной конференции. Поставить на то, что команда Боба Хартли защитит свой титул, можно за 3.10. На то, что «железнодорожники» станут первыми на Западе, предлагают котировку 2.10.

Команды дважды встречались в этом сезоне КХЛ и обменялись победами. В ноябре торпедовцы победили на своем льду 2:1, в декабре «Локомотив» взял реванш в Ярославле — 1:0.