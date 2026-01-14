Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



14 января 9:52ГлавнаяНовости

Клиенты PARI уверены в победе «Локомотива» над «Торпедо» в матче КХЛ

Полный расклад перед игрой в Нижнем Новгороде
Валентин Васильев

14 января в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сыграют «Торпедо» и «Локомотив». Игра пройдет в Нижнем Новгороде и начнется в 19:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд в предстоящем противостоянии.

Букмекеры считают, что у гостей больше шансов победить. На победу «Локомотива» в основное время можно поставить за 2.00. Это примерно 48% вероятности. Коэффициент на успех «Торпедо» по итогам трех периодов составляет 3.20 (около 30%). Вероятность ничейного исхода оценивают коэффициентом 4.20 (приблизительно 22%).

Котировки на победу ярославцев с учетом овертайма составляют 1.60. На итоговый успех хозяев можно сделать ставку с коэффициентом 2.35.

Клиенты PARI уверены в успехе гостей. На победу «Локомотива» по итогам 60 минут приходится около 77% от объема ставок на исход основного времени матча. Примерно 12% сделано на торпедовцев, еще около 11% — на ничью. На рынке победы с учетом возможных овертайма и серии буллитов соотношение 91% на 9% в пользу команды Боба Хартли.

Аналитики склоняются к тому, что матч не будет результативным. Заключить пари на ТБ 5.5 шайбы можно с коэффициентом 2.25, а ставка на низовой характер встречи доступна за 1.60.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 100 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из семи событий с общим коэффициентом 140.31 и включил в него пари на победу клуба из Ярославля в основное время. Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 2.00. В случае успеха чистый выигрыш составит 13 931 000 рублей.

«Торпедо» одержало 25 побед в 44 матчах и идет шестым в Западной конференции. Букмекеры оценивают шансы команды Алексея Исакова выиграть Кубок Гагарина коэффициентом 19.00. На то, что нижегородцы станут лучшими на Западе, предлагают заключить пари за 20.00.

У «Локомотива» 28 побед в 45 играх и вторая строчка в турнирной таблице Западной конференции. Поставить на то, что команда Боба Хартли защитит свой титул, можно за 3.10. На то, что «железнодорожники» станут первыми на Западе, предлагают котировку 2.10.

Команды дважды встречались в этом сезоне КХЛ и обменялись победами. В ноябре торпедовцы победили на своем льду 2:1, в декабре «Локомотив» взял реванш в Ярославле — 1:0.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Клиенты PARI ждут победы «Арсенала» над «Челси» в полуфинале Кубка лиги
Клиенты PARI ждут победы «Арсенала» над «Челси» в полуфинале Кубка лиги
Новости
Кубок мира по биатлону 2025/26, пятый этап в Рупольдинге: расписание, коэффициенты, общий зачет
Кубок мира по биатлону 2025/26, пятый этап в Рупольдинге: расписание, коэффициенты, общий зачет
Новости
Чемпионат Европы по фигурному катанию 2026 года: расписание, участники и фавориты
Чемпионат Европы по фигурному катанию 2026 года: расписание, участники и фавориты
Новости
В PARI запустили «Магазин фрибетов» для турнира BLAST Bounty по CS2
В PARI запустили «Магазин фрибетов» для турнира BLAST Bounty по CS2
Новости
Клиент PARI поставил 300 000 рублей на полуфинальный матч Кубка лиги между «Ньюкаслом» и «Манчестер Сити»
Клиент PARI поставил 300 000 рублей на полуфинальный матч Кубка лиги между «Ньюкаслом» и «Манчестер Сити»
Новости
«Ак Барс» снова обыграет «Нефтехимик» в КХЛ, считают клиенты PARI
«Ак Барс» снова обыграет «Нефтехимик» в КХЛ, считают клиенты PARI
Новости
Алексея Батракова признали лучшим игроком 2025 года по версии журнала «Футбол»
Алексея Батракова признали лучшим игроком 2025 года по версии журнала «Футбол»
Новости
Фигурное катание, чемпионат Европы 2026: даты и время, где смотреть прямые трансляции
Фигурное катание, чемпионат Европы 2026: даты и время, где смотреть прямые трансляции
Новости
PARI: Aurora выбьет HOTU из отборочных на BLAST Bounty Winter 2026
PARI: Aurora выбьет HOTU из отборочных на BLAST Bounty Winter 2026
Новости
Клиенты PARI уверены в победе Astralis над Fnatic в отборочных на BLAST Bounty Winter 2026
Клиенты PARI уверены в победе Astralis над Fnatic в отборочных на BLAST Bounty Winter 2026
Новости

Новое