Клиенты PARI ждут победы «Арсенала» над «Челси» в полуфинале Кубка лиги

14 января в первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги «Челси» примет «Арсенал». Матч лондонских топ-клубов состоится на стадионе «Стэмфорд Бридж» и начнется в 23:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала проанализировала расклад сил перед игрой.

Перед первой встречей в рамках двухматчевого противостояния букмекеры отдают чуть больше предпочтений «Арсеналу». Сделать ставку на победу «канониров» на стадионе «Челси» можно с котировкой 2.20, что соответствует примерно 43% вероятности. На ничейный исход встречи аналитики дают котировку 3.45 (около 29%). Успех «синих» оценивается коэффициентом 3.50 (приблизительно 28%).

Фаворитом всего противостояния эксперты называют «Арсенал». Выход «канониров» в финал Кубка лиги можно спрогнозировать за 1.33 (около 73%). Котировки на проход «Челси» в решающую стадию составляют 3.35 (примерно 27%).

Клиенты PARI считают «Арсенал» фаворитом сегодняшней встречи и всего противостояния. На победу гостей по итогам встречи на «Стэмфорд Бридж» приходится 90% от общего объема ставок на три возможных исхода. Еще 8% сделано на победу «Челси», а 2% — на ничью. В общем объеме ставок на выход той или иной команды в финал соотношение 98% на 2% в пользу «Арсенала».

Аналитики PARI не ждут от соперников результативной игры. Поставить на то, что команды Лиама Росеньора и Микеля Артеты ограничатся максимум двумя голами, можно с коэффициентом 1.88. Вероятность того, что «Челси» и «Арсенал» пробьют тотал больше 2.5, оценивается котировкой 1.95. Пари на обмен голами можно заключить за 1.77.

Наиболее вероятные варианты на рынке «точный счет» — ничья 1:1 за 7.00 и победа «Арсенала» 1:0 за 8.00. Из игроков с наибольшей долей вероятности могут отличиться нападающие гостей Виктор Дьекереш и Габриэл Жезус. Ставки на их голы принимаются за 2.80 и 3.30 соответственно.

Самая крупная ставка на предстоящую игру — 100 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из семи событий, включив в него ставку на победу «Арсенала» за 2.25. Общий коэффициент экспресса — 140.31. В случае успеха чистый выигрыш по этому пари составит почти 14 000 000 рублей.

«Арсенал» не выигрывал Кубок лиги с 1993 года, а «Челси» — с 2015-го. Победитель противостояния сыграет 22 марта в финале против лучшей команды из пары «Ньюкасл» — «Манчестер Сити». Первый матч этого противостояния завершился победой «горожан» со счетом 2:0.