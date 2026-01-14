Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



14 января 9:48ГлавнаяНовости

Клиенты PARI ждут победы «Арсенала» над «Челси» в полуфинале Кубка лиги

Повышенные коэффициенты и самая крупная ставка на лондонское дерби
Валентин Васильев

14 января в первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги «Челси» примет «Арсенал». Матч лондонских топ-клубов состоится на стадионе «Стэмфорд Бридж» и начнется в 23:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала проанализировала расклад сил перед игрой.

Перед первой встречей в рамках двухматчевого противостояния букмекеры отдают чуть больше предпочтений «Арсеналу». Сделать ставку на победу «канониров» на стадионе «Челси» можно с котировкой 2.20, что соответствует примерно 43% вероятности. На ничейный исход встречи аналитики дают котировку 3.45 (около 29%). Успех «синих» оценивается коэффициентом 3.50 (приблизительно 28%).

Фаворитом всего противостояния эксперты называют «Арсенал». Выход «канониров» в финал Кубка лиги можно спрогнозировать за 1.33 (около 73%). Котировки на проход «Челси» в решающую стадию составляют 3.35 (примерно 27%).

Клиенты PARI считают «Арсенал» фаворитом сегодняшней встречи и всего противостояния. На победу гостей по итогам встречи на «Стэмфорд Бридж» приходится 90% от общего объема ставок на три возможных исхода. Еще 8% сделано на победу «Челси», а 2% — на ничью. В общем объеме ставок на выход той или иной команды в финал соотношение 98% на 2% в пользу «Арсенала».

Аналитики PARI не ждут от соперников результативной игры. Поставить на то, что команды Лиама Росеньора и Микеля Артеты ограничатся максимум двумя голами, можно с коэффициентом 1.88. Вероятность того, что «Челси» и «Арсенал» пробьют тотал больше 2.5, оценивается котировкой 1.95. Пари на обмен голами можно заключить за 1.77.

Наиболее вероятные варианты на рынке «точный счет» — ничья 1:1 за 7.00 и победа «Арсенала» 1:0 за 8.00. Из игроков с наибольшей долей вероятности могут отличиться нападающие гостей Виктор Дьекереш и Габриэл Жезус. Ставки на их голы принимаются за 2.80 и 3.30 соответственно.

Самая крупная ставка на предстоящую игру — 100 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из семи событий, включив в него ставку на победу «Арсенала» за 2.25. Общий коэффициент экспресса — 140.31. В случае успеха чистый выигрыш по этому пари составит почти 14 000 000 рублей.

«Арсенал» не выигрывал Кубок лиги с 1993 года, а «Челси» — с 2015-го. Победитель противостояния сыграет 22 марта в финале против лучшей команды из пары «Ньюкасл» — «Манчестер Сити». Первый матч этого противостояния завершился победой «горожан» со счетом 2:0.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Клиенты PARI ждут победы «Арсенала» над «Челси» в полуфинале Кубка лиги
Клиенты PARI ждут победы «Арсенала» над «Челси» в полуфинале Кубка лиги
Новости
Кубок мира по биатлону 2025/26, пятый этап в Рупольдинге: расписание, коэффициенты, общий зачет
Кубок мира по биатлону 2025/26, пятый этап в Рупольдинге: расписание, коэффициенты, общий зачет
Новости
Чемпионат Европы по фигурному катанию 2026 года: расписание, участники и фавориты
Чемпионат Европы по фигурному катанию 2026 года: расписание, участники и фавориты
Новости
В PARI запустили «Магазин фрибетов» для турнира BLAST Bounty по CS2
В PARI запустили «Магазин фрибетов» для турнира BLAST Bounty по CS2
Новости
Клиент PARI поставил 300 000 рублей на полуфинальный матч Кубка лиги между «Ньюкаслом» и «Манчестер Сити»
Клиент PARI поставил 300 000 рублей на полуфинальный матч Кубка лиги между «Ньюкаслом» и «Манчестер Сити»
Новости
«Ак Барс» снова обыграет «Нефтехимик» в КХЛ, считают клиенты PARI
«Ак Барс» снова обыграет «Нефтехимик» в КХЛ, считают клиенты PARI
Новости
Алексея Батракова признали лучшим игроком 2025 года по версии журнала «Футбол»
Алексея Батракова признали лучшим игроком 2025 года по версии журнала «Футбол»
Новости
Фигурное катание, чемпионат Европы 2026: даты и время, где смотреть прямые трансляции
Фигурное катание, чемпионат Европы 2026: даты и время, где смотреть прямые трансляции
Новости
PARI: Aurora выбьет HOTU из отборочных на BLAST Bounty Winter 2026
PARI: Aurora выбьет HOTU из отборочных на BLAST Bounty Winter 2026
Новости
Клиенты PARI уверены в победе Astralis над Fnatic в отборочных на BLAST Bounty Winter 2026
Клиенты PARI уверены в победе Astralis над Fnatic в отборочных на BLAST Bounty Winter 2026
Новости

Новое