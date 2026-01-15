Грузинские фигуристы впервые в истории стали чемпионами Европы в парном катании

На чемпионате Европы по фигурному катанию, который принимает английский Шеффилд, разыграли первый комплект медалей. Соревнования завершили спортивные пары. На каждой ступени пьедестала оказались бывшие представители России.

После короткой программы лидировали Анастасия Метелкина и Лука Берулава. Они же показали лучший результат и в произвольной, несмотря на падение на параллельном тройном тулупе. Ученики российского тренера Павла Слюсаренко получили наивысшие оценки и за технику, и за артистизм и впервые стали чемпионами Европы.

Ранее в активе Метелкиной и Берулавы были серебряная и бронзовая медали данного турнира. Теперь собран полный комплект. Для сборной Грузии это первое золото чемпионата Европы в парном фигурном катании. Примечательно, что Метелкина и Берулава родились во Владимире и Москве соответственно. Спортсменка короткое время выступала под российским флагом, а партнер сразу начал представлять Грузию.

Победители прошлого чемпионата Европы в этот раз остались с серебряными медалями. Причем Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин допустили несколько грубых ошибок в прокате – от падения на выбросе до сорванной поддержки. Но в произвольной программе немцы лишь немного уступили венграм Марии Павловой и Алексею Святченко, сохранив преимущество над ними по общей сумме.

При объявлении оценок Володин и Хазе явно смутились. Уроженец Санкт-Петербурга даже сразу посмотрел в сторону Павловой и Святченко, будто извиняясь перед ними за вердикт судей. Как бы то ни было, представители Германии, которых тренирует Дмитрий Савин, стали вице-чемпионами.

Павлова и Святченко, которые гораздо чище откатали произвольную программу, сохранили третью строчку. Бывшие россияне из группы Савина и Федора Климова впервые попали на пьедестал чемпионата Европы.

Что касается других бывших россиян, то Юлия Щетинина, которая катается за Польшу с Михалом Возняком, заняла восьмое место (168,84). Павел Ковалев, представляющий Францию со своей супругой Камиль Ковалев, замкнул топ-10 (165,09). Наконец, Дарья Данилова, выступающая за Нидерланды с Мишелом Цибой, завершила турнир на 15-й позиции (149,33).

Планировалось, что на чемпионате Европы выступят также Карина Акопова и Никита Рахманин, которые проводят дебютный сезон после смены спортивного гражданства с российского на армянское. Но Великобритания не выдала им въездные визы, поэтому фигуристы снялись с турнира. Аналогичная участь постигла Семена Данильянца, который также ранее выступал за Россию, а теперь представляет Армению в одиночном катании.

