Клиенты PARI ставят на «Интер Майами» в матче с «Палмейрасом»

24 июня «Интер Майами» сыграет с «Палмейрасом» в рамках третьего тура группового этапа Клубного чемпионата мира по футболу. Игра пройдет на арене «Хард Рок Стэдиум» в Майами и стартует в 04:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики PARI считают, что «Палмейрас» имеет больше шансов на успех. Ставки на победу бразильского коллектива принимаются по коэффициенту 2.35, что соответствует 41% вероятности. Поставить на успех «Интера» можно за 4.90, а на ничью — за 2.40. Эти котировки выражают вероятности 19% и 40%.

А вот клиенты PARI, напротив, больше верят в победу «Интера». 47% от общего объема ставок на исход матча приходится на успех хозяев поля. Еще 39% сделано на победу «Палмейраса» и 14% — на ничейный исход.

Букмекеры сомневаются, что предстоящая игра будет отмечена большим количеством голов. Поставить на тотал больше 2.5 можно с коэффициентом 2.45, а на тотал меньше 2.5 — с коэффициентом 1.57. Заключить пари на то, что забьет только «Интер», можно с коэффициентом 7.60, такую же ставку на «Палмейрас» можно сделать за 3.65. Если же в матче отличатся оба коллектива, сыграет ставка за 1.90.

Наиболее вероятным исходом встречи считается ничья 0:0 или 1:1. Оба этих варианта котируются в линии PARI за 5.00.

«Интер» занимает второе место в группе А, уступая «Палмейрасу» по разнице мячей. Ранее клуб из Майами поделил очки с «Аль-Ахли» (0:0), а затем сенсационно обыграл «Порту» (2:1). Победу над португальцами принес обеспечил Лионель Месси, который забил решающий мяч на 54-й минуте встречи. Если аргентинец снова отметится голом, сыграет коэффициент 2.90.

«Палмейрас» же не пропустил ни одного гола на текущем турнире. В первом туре бразильцы сыграли по нулям с «Порту», а затем всухую обыграли «Аль-Ахли» (2:0). Благодаря успешному выступлению на групповом этапе зелено-белые вплотную приблизились к пятерке фаворитов в линиях букмекеров. Ставки на победу «Палмейраса» в Клубном ЧМ принимаются по коэффициенту 18.00. Для сравнения, аналогичная ставка на «Интер» доступна за 60.00.

Клубный чемпионат мира продлится до 13 июля. Призовой фонд турнира составляет 1 миллиард долларов, 125 миллионов из которых получит команда-победитель.