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19 июня 9:09ГлавнаяНовости

Клиент PARI поставил 250 000 рублей на голы в матче «Интер» — «Порту»

Аналитики считают, что встреча будет результативной
Руслан Ипполитов

19 июня «Интер» из Майами сыграет с «Порту» в рамках группового этапа Клубного чемпионата мира по футболу. Игра пройдет на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте и стартует в 22:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики PARI считают, что португальцы окажутся сильнее. Ставки на победу «Порту» принимаются по коэффициенту 2.02, что соответствует 48% вероятности. Заключить пари на успех «Интера» можно за 3.55, ничья котируется за 3.95. Вероятности этих исходов составляют примерно 27% и 25%.

Большинство игроков также считают, что «драконы» выиграют. 83% от общего объема ставок на исход матча приходится на победу «Порту». На успех «Интера Майами» сделано 12% и 5% — на ничью. 

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Аналитики считают, что встреча будет результативной. Поставить на тотал больше 2.5 можно с коэффициентом 1.60, а на тотал меньше 2.5 — с коэффициентом 2.35. Один из клиентов PARI поставил 250 000 рублей на то, что в матче будет забито минимум три гола. Ставка была принята с коэффициентом 1.83.

При этом букмекеры считают, что соперники обменяются голами, и предлагают поставить на это за 1.55. Если же оба коллектива забьют по два и более гола, сыграет ставка за 4.20.

Наиболее вероятным исходом встречи считается ничья со счетом 1:1. Ставки на этот исход принимаются по коэффициенту 8.50.

«Порту» считается фаворитом группы А. Заключить пари на то, что «драконы» займут первое место в своем квартете, можно по коэффициенту 2.30. Для сравнения, аналогичную ставку на «Интер» можно сделать за 6.00. В первом туре обе команды сыграли со своими соперниками в нулевую ничью. «Порту» противостоял «Палмейрас», а «Интеру Майами» — «Аль-Ахли» из Египта.

Клубный чемпионат мира продлится до 13 июля. Участники соревнуются за призовой фонд в размере 1 миллиард долларов, из которых 125 миллионов достанутся победителю. Ни «Порту», ни «Интер» не входят в число фаворитов турнира. Так, поставить на победу «драконов» можно по коэффициенту 40.00, такую же ставку на коллектив из Майами можно сделать за 80.00.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

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