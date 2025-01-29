PARI: «Интер» отправит «Монако» Головина в стыковые матчи Лиги чемпионов

29 января будет сыгран решающий тур группового этапа Лиги чемпионов. В одном из поединков сойдутся «Интер» и «Монако». Обе команды претендуют на попадание в итоговую восьмерку лучших: итальянцы располагаются на четвертой строчке с 16-ю очками, а «Монако» — на десятой с 13-ю баллами. Встреча пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане и начнется, как и все матчи восьмого круга, в 23:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящую встречу.

В день матча букмекеры считают фаворитами хозяев. Поставить на победу «Интера» можно с котировкой 1.63, что соответствует примерно 59% вероятности. Успех Александра Головина и компании оценивается коэффициентом 5.30 (около 18%). На ничейный исход встречи аналитики дают котировку 4.20 (приблизительно 23%).

Клиенты PARI также не сомневаются в триумфе итальянского клуба. На победу «Интера» приходится 98% от общего оборота пари на три варианта исхода встречи.

Аналитики ожидают увидеть достаточно событийный матч. При этом обе команды не входят в десятку самых забивающих клубов этого розыгрыша ЛЧ — на двоих у них всего 21 гол. Вероятность того, что «Интер» и «Монако» суммарно забьют как минимум два мяча, оценивается котировкой 1.20. На тотал голов больше 2.5 можно поставить с коэффициентом 1.65. На то, что соперники забьют не менее четырех мячей, аналитики дают котировку 2.50. Коэффициент на исход, при котором команды обменяются голами, составляет 1.65. Обратный вариант можно взять с котировкой 2.15.

«Интер» стал самой надежной в обороне командой группового этапа Лиги чемпионов. За семь туров подопечные Симоне Индзаги пропустили только один мяч. Поставить на то, что итальянский клуб вновь сохранит свои ворота в неприкосновенности, можно с котировкой 2.70. Однако сам «Интер» не отличается результативностью — у итальянцев только восемь забитых мячей в семи турах. Ставка на то, что подопечные Индзаги забьют максимум один мяч в грядущем матче, доступна за 2.35. Противоположный результат можно взять за 1.55. Коэффициент на то, что «Интер» забьет минимум трижды, составляет 2.75. Ставка на индивидуальный тотал голов «Монако» больше 1.5 доступна за 3.15.

На то, что россиянин Александр Головин забьет, можно поставить с коэффициентом 6.00. Больше всего голов ждут от лидера «нерадзурри» Лаутаро Мартинеса (2.30).

Самая крупная ставка на сегодняшний матч — 150 000 рублей. Один из клиентов PARI собрал экспресс, объединив в нем два хоккейных события, которые уже сыграли, и ставку на победу «Интера» за 1.62. Общий коэффициент экспресса составил 4.22.

Наиболее вероятным результатом игры считается победа «Интера» со счетом 2:1. Это событие доступно в линии PARI за 8.50. Результативную ничью 1:1 можно взять за 9.50. Коэффициент на успех гостей со счетом 0:1 составляет 19.00.

По оценкам аналитиков PARI, шансы «Интера» завоевать кубок европейских чемпионов котируются за 17.00, «Монако» — за 100.00. Главным претендентом на победу в Лиге чемпионов считается «Ливерпуль», выигравший семь из семи матчей на общем этапе. Коэффициент на итоговый триумф англичан равен 5.00. Поставить на то, что «нерадзурри» сохранят место в топ-8, можно по коэффициенту 1.03. Шансы монегасков пройти в плей-офф напрямую котируются за 6.50.