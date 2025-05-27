Партнерский проект
Букмекерская компания PARI подвела итоги Российской Премьер-лиги по футболу в сезоне 2024/25, победителем которого впервые в истории стал ФК «Краснодар». Директор департамента устойчивого развития и интегрированных коммуникаций PARI Алексей Бабичев поделился информацией о самых прибыльных и убыточных матчах одного из важнейших футбольных турниров для букмекерской компании и ее клиентов.
Золото в сезоне-2024/25 далось «Краснодару» в сложных обстоятельствах. В осенней части чемпионата «быки» выдали серию из 11 побед подряд, а с 18-го тура постоянно возглавляли турнирную таблицу. Несмотря на все усилия южан, вопрос о чемпионстве оставался открытым вплоть до 30-го, заключительного тура. В онлайн-таблице чемпионом за 45 минут до окончания сезона чемпионом был «Зенит», но во втором тайме матча «Краснодара» с «Динамо» все перевернулось. Голы Джона Кордобы, Никиты Кривцова и Эдуарда Сперцяна (с пенальти) позволили «Краснодару» завоевать долгожданный титул.
Став чемпионами, южане прервали гегемонию «Зенита», который занимал в РПЛ первое место шесть лет подряд — с весны 2019 года. Бронзовые медали завоевал ЦСКА — единственный клуб РПЛ, не проигравший в весенней части чемпионата ни одного матча. «Спартак», несмотря на многомиллионные инвестиции в трансферы и приглашение тренера Деяна Станковича, второй год подряд остался без медалей, заняв четвертое место.
Среди других важных событий следует отметить удачный дебют новичков — «Акрон» и махачкалинское «Динамо» после выхода из Первой лиги финишировали во второй восьмерке, но все же избежали борьбы за выживание. Из РПЛ напрямую вылетели «Факел» с «Оренбургом», а в стыковые матчи попали «Пари НН» (в третий раз подряд) и «Ахмат».
Популярнее всего среди клиентов PARI оказались матчи с участием «Спартака» и махачкалинского «Динамо». В топ-5 по обороту ставок вошли встречи «Краснодар» — «Динамо» Мх (28 июля, 0:0), «Химки» — «Зенит» (18 августа, 1:1), «Спартак» — «Крылья Советов» (5 августа, 3:0), «Спартак» — «Динамо» Мх (11 апреля, 1:2) и «Зенит» — «Ростов» (3 августа, 5:0). Удивительно, но дерби «Спартака» с московскими клубами и «Зенитом», а также большинство матчей нового чемпиона РПЛ в топ-5 не попали.
Наименьший интерес для клиентов представляли встречи 30-го тура «Факел — «Крылья Советов» (24 мая, 1:1), «Динамо» Мх — «Ростов» (24 мая, 1:1), «Рубин» — «Оренбург» (24 мая, 1:1), «Акрон» — «Локомотив» (24 мая, 1:1), а также игра шестого тура «Факел» — «Оренбург» (24 августа, 1:0).
Самым прибыльным в прошедшем сезоне РПЛ для PARI стал уже упомянутый матч второго тура «Краснодар» — «Динамо» Мх, в котором дебютант элитного дивизиона неожиданно отнял очки у фаворита (0:0). Эта игра принесла компании 2,51% от общего количества прибыли в денежном выражении среди всех матчей за сезон. К слову, «Краснодар» начал сезон с трех ничьих в трех матчах, так что и само чемпионство «быков» после такого старта спрогнозировать было непросто.
В топ-5 по прибыли для букмекеров вошли и другие матчи, в которых аутсайдеры неожиданно отбирали очки у лидеров: «Химки» — «Зенит» (18 августа, 1:1, 2%), «Спартак» — «Ахмат» (11 августа, 0:0, 1,81%), «Оренбург» — «Спартак» (21 июля, 2:0, 1,8%) и «Ахмат» — «Спартак» (30 марта, 0:0, 1,65%). «Зенит» потерял очки с «Химками» после четырех побед в четырех матчах на старте, а для «Оренбурга» триумф в игре со «Спартаком» оставался единственным в чемпионате вплоть до 21-го тура.
Клиенты PARI получили больше всего выигрышей по матчам «Спартак» — «Крылья Советов» (5 августа, 3:0); «Рубин» — «Зенит» (27 июля, 0:4); «Краснодар» — «Ахмат» (19 апреля, 3:1), а также «Акрон» — «Спартак» (19 апреля, 2:3). Все эти встречи предсказуемо завершились победами фаворитов при результативной игре.
Наиболее прибыльной командой для PARI стало махачкалинское «Динамо». Команде Хасанби Биджиева дважды за сезон удалось отнять очки у «Спартака» и еще раз у «Краснодара», в результате чего ставки клиентов «сгорали». Игрокам же больше всего удалось заработать на матчах «Акрона». Тольяттинцы во главе с Артемом Дзюбой прошли сезон максимально ровно: брали «свои» очки и редко отнимали их у фаворитов за исключением внезапной победы над «Зенитом» в 18-м туре в Санкт-Петербурге (2:1).
Если же говорить о долгосрочных ставках на чемпионство, то клиенты чаще всего выбирали «Зенит»: на петербуржцев пришлось почти 54% от общего оборота ставок на победителя РПЛ. Доля «Краснодара» во всем обороте составила 22%, на «Спартак» пришлось почти 8%. На «Локомотив», деливший лидерство с «Краснодаром» после 11 туров, — около 4%.
В сравнении с показателями сезона РПЛ-2023/24 компания зафиксировала увеличение общего оборота на 34%, а также снижение показателя прибыли на 160%.
Среди самых крупных успехов клиентов на матчах АПЛ в сезоне-2023/24 выделяется выплата чистого выигрыша одному из счастливчиков в размере 10 000 000 рублей. Игрок поставил 4 000 000 рублей на ничью в матче «Ахмата» с махачкалинским «Динамо» в 29-м туре по коэффициенту 3.50. Расчет клиента полностью оправдался. Команды обменялись голами, а встреча завершилась со счетом 1:1.
В топ-3 по крупнейшим выплатам клиентам PARI вошли матчи ЦСКА — «Краснодар» (ставка в размере 5 000 000 рублей на победу ЦСКА за 2.85 — и 9 264 250 рублей чистого выигрыша) и «Пари НН» — «Крылья Советов» (ставка в размере 6 000 000 рублей на победу «Пари НН» за 2.45 — 8 700 000 рублей чистого выигрыша).
Еще один из игроков спрогнозировал победу «Акрона» над «Ахматом» (3:2) в 28-м туре. Клиент PARI, поставив 3 300 000 рублей по коэффициенту 3.35, получил 7 755 000 рублей чистого выигрыша. Выделяется и успех клиента, превратившего 2 500 000 рублей в 10 000 000 благодаря успешной ставке на победу «Оренбурга» над «Химками» за 4.00.
Не всем клиентам PARI везло в такой же степени. Из незашедших ставок выделяется проигрыш одного из клиентов в размере 6 870 045 рублей. Игрок спрогнозировал, что «Спартак» и «Химки» обойдутся максимум четырьмя голами в 30-м туре. Вопреки ожиданиям, красно-белые разгромили подмосковный клуб со счетом 5:0, причем пятый гол, из-за которого «сгорела» ставка, забили в самой концовке — на 88-й минуте игры.
Самый высокий коэффициент, сыгравший в этом сезоне РПЛ, — 100.00. Ставки с таким значением зашли сразу у трех клиентов PARI. Что характерно, две из них были сделаны на точный счет 5:2 в пользу «Спартака» в матче 16-го тура с «Локомотивом». Одному из игроков это помогло превратить 50 рублей в 50 000, второму — 250 рублей в 25 000. Еще один игрок спрогнозировал победу «Краснодара» с тем же счетом 5:2 в девятом туре над «Акроном» — поставленная им сумма в 30 рублей выросла до 3000 рублей.
У 804 игроков не зашли ставки по минимально возможному коэффициенту — 1.01. Самую крупную сумму потеряли игроки, поставившие по 50 000 рублей на тотал больше 2.5 по угловым в обоих таймах матчей «Факел» — «Оренбург» и «Пари НН» — «Рубин».
Самым удачным днем для компании по обороту стало 20 июля — дата старта сезона 2024/25. Наибольшую прибыли букмекеры получили 21 июля, когда «Спартак» начал выступления под руководством Деяна Станковича с поражения 0:2 от «Оренбурга».
Для игроков же самой успешной датой было 19 апреля. В этот день прогнозируемые победы «Краснодара» над «Ахматом» и «Спартака» над «Акроном» принесли клиентам PARI наиболее значительные выигрыши.
Партнерский проект