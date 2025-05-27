Популярнее всего среди клиентов PARI оказались матчи с участием «Спартака» и махачкалинского «Динамо». В топ-5 по обороту ставок вошли встречи «Краснодар» — «Динамо» Мх (28 июля, 0:0), «Химки» — «Зенит» (18 августа, 1:1), «Спартак» — «Крылья Советов» (5 августа, 3:0), «Спартак» — «Динамо» Мх (11 апреля, 1:2) и «Зенит» — «Ростов» (3 августа, 5:0). Удивительно, но дерби «Спартака» с московскими клубами и «Зенитом», а также большинство матчей нового чемпиона РПЛ в топ-5 не попали.

Наименьший интерес для клиентов представляли встречи 30-го тура «Факел — «Крылья Советов» (24 мая, 1:1), «Динамо» Мх — «Ростов» (24 мая, 1:1), «Рубин» — «Оренбург» (24 мая, 1:1), «Акрон» — «Локомотив» (24 мая, 1:1), а также игра шестого тура «Факел» — «Оренбург» (24 августа, 1:0).

Самым прибыльным в прошедшем сезоне РПЛ для PARI стал уже упомянутый матч второго тура «Краснодар» — «Динамо» Мх, в котором дебютант элитного дивизиона неожиданно отнял очки у фаворита (0:0). Эта игра принесла компании 2,51% от общего количества прибыли в денежном выражении среди всех матчей за сезон. К слову, «Краснодар» начал сезон с трех ничьих в трех матчах, так что и само чемпионство «быков» после такого старта спрогнозировать было непросто.

В топ-5 по прибыли для букмекеров вошли и другие матчи, в которых аутсайдеры неожиданно отбирали очки у лидеров: «Химки» — «Зенит» (18 августа, 1:1, 2%), «Спартак» — «Ахмат» (11 августа, 0:0, 1,81%), «Оренбург» — «Спартак» (21 июля, 2:0, 1,8%) и «Ахмат» — «Спартак» (30 марта, 0:0, 1,65%). «Зенит» потерял очки с «Химками» после четырех побед в четырех матчах на старте, а для «Оренбурга» триумф в игре со «Спартаком» оставался единственным в чемпионате вплоть до 21-го тура.

Клиенты PARI получили больше всего выигрышей по матчам «Спартак» — «Крылья Советов» (5 августа, 3:0); «Рубин» — «Зенит» (27 июля, 0:4); «Краснодар» — «Ахмат» (19 апреля, 3:1), а также «Акрон» — «Спартак» (19 апреля, 2:3). Все эти встречи предсказуемо завершились победами фаворитов при результативной игре.

Наиболее прибыльной командой для PARI стало махачкалинское «Динамо». Команде Хасанби Биджиева дважды за сезон удалось отнять очки у «Спартака» и еще раз у «Краснодара», в результате чего ставки клиентов «сгорали». Игрокам же больше всего удалось заработать на матчах «Акрона». Тольяттинцы во главе с Артемом Дзюбой прошли сезон максимально ровно: брали «свои» очки и редко отнимали их у фаворитов за исключением внезапной победы над «Зенитом» в 18-м туре в Санкт-Петербурге (2:1).

Если же говорить о долгосрочных ставках на чемпионство, то клиенты чаще всего выбирали «Зенит»: на петербуржцев пришлось почти 54% от общего оборота ставок на победителя РПЛ. Доля «Краснодара» во всем обороте составила 22%, на «Спартак» пришлось почти 8%. На «Локомотив», деливший лидерство с «Краснодаром» после 11 туров, — около 4%.

В сравнении с показателями сезона РПЛ-2023/24 компания зафиксировала увеличение общего оборота на 34%, а также снижение показателя прибыли на 160%.