Клиенты PARI: «Ювентус» победит «ПСВ» в стыковом матче Лиги чемпионов

11 февраля стартует плей-офф Лиги чемпионов. В одном из стыковых матчей сойдутся «Ювентус» и «ПСВ». Первый поединок состоится на стадионе «Альянц Стадиум» в Турине и начнется в 23:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящую встречу.

В день матча букмекеры считают фаворитами хозяев. Поставить на победу «Ювентуса» можно с котировкой 1.90, что соответствует примерно 50% вероятности. Успех «ПСВ» оценивается коэффициентом 4.20 (около 23%). На ничейный исход встречи аналитики дают котировку 3.60 (приблизительно 27%).

На проход «Ювентуса» в следующий этап по итогам двух матчей аналитики дают коэффициент 1.75. Котировка на проход «ПСВ» составляет 2.10.

Клиенты PARI также не сомневаются в триумфе итальянского клуба. На победу «Ювентуса» приходится 91% от общего оборота пари на три варианта исхода встречи, около 6% — на успех гостей и чуть менее 3% — на ничью. Если говорить о ставках на проход в 1/8 финала, то здесь соотношение 95% на 5% в пользу «Старой синьоры».

Аналитики ожидают увидеть достаточно событийный матч. Однако «Ювентус» не отличался результативностью по ходу группового этапа — в активе клуба девять забитых мячей при семи пропущенных. Вероятность того, что в грядущем матче команды суммарно забьют как минимум два мяча, оценивается котировкой 1.25. На тотал голов больше 2.5 можно поставить с коэффициентом 1.85. На минимум четыре мяча в игре аналитики дают котировку 2.95. Коэффициент на исход, при котором обе команды забьют, составляет 1.72.

«Ювентус» в трех последних матчах Серии А забил семь мячей. На возросшую результативность туринского клуба повлиял приход Рандаля Коло Муани из «ПСЖ» — на счету французского нападающего пять из этих семи мячей. Поставить на то, что Коло Муани отличится в матче с «ПСВ», можно с котировкой 2.80. Коэффициент на исход, при котором французский форвард откроет счет, составляет 5.70.

Взять минимум два гола от итальянцев можно с котировкой 1.83. Коэффициент на то, что «Ювентус» забьет трижды или больше, составляет 3.75. Вероятность того, что гости смогут распечатать ворота итальянского клуба, оценивается котировкой 1.45. Ставка на индивидуальный тотал голов «ПСВ» больше 1.5 доступна за 3.10.

Самая крупная ставка на сегодняшний матч — 200 000 рублей. Один из клиентов PARI собрал экспресс из восьми футбольных событий, в одном из которых — прогноз на то, что «Ювентус» и «ПСВ» забьют на двоих больше двух мячей, за 1.50. Общий коэффициент экспресса составил 12.15.

Наиболее вероятным результатом игры считается результативная ничья 1:1. Это событие доступно в линии PARI за 6.50. Победу «Ювентуса» со счетом 1:0 можно взять за 8.50. Коэффициент на успех гостей с минимальным счетом составляет 13.00.

Главным фаворитом Лиги чемпионов 2024/25 считается «Ливерпуль», выигравший семь из восьми матчей на общем этапе и пробившийся напрямую в 1/8 финала. Ставки на триумф англичан принимаются за 5.50. Что касается «Ювентуса» и «ПСВ», то они совсем далеки от группы фаворитов, их шансы завоевать трофей минимальны. PARI оценивает вероятность триумфа «Ювентуса» коэффициентом 75.00, а нидерландского клуба — 100.00.