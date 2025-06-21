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21 июня 10:22ГлавнаяНовости

Клиент PARI поставил 300 000 рублей на минимум голов в матче «Ювентуса» с «Видадом» на Клубном ЧМ

На победу «Юве» приходится 99% от общего оборота пари на исход
Руслан Ипполитов

22 июня в рамках группового этапа клубного чемпионата мира в квартете G сойдутся «Ювентус» и «Видад Касабланка». Матч пройдет на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии и начнется в 19:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы соперников перед игрой и рассказали о ставках клиентов на предстоящее событие.

Аналитики считают «Ювентус» явным фаворитом этого противостояния. Поставить на победу итальянцев можно с коэффициентом 1.22, что соответствует примерно 78% вероятности. Успех «Видада» оцениваются котировкой 15.00 (около 6%). Ничейный исход матча доступен за 6.00 (приблизительно 16%).

Клиенты PARI также не сомневаются в триумфе итальянцев. На победу «Ювентуса» приходится 99% от общего оборота пари на исход встречи.

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В своем первом матче на клубном чемпионате мира «Ювентус» забил сразу пять мячей в ворота «Аль Айна». Аналитики полагают, что грядущий поединок с участием итальянцев также получится результативным. Поставить на то, что зрители увидят минимум два гола, можно с коэффициентом 1.27. На три забитых мяча аналитики дают коэффициент 1.80. Вероятность того, что команды на двоих забьют сразу четыре гола, оценивается котировкой 2.90. Ставка на исход, при котором клубы обменяются забитыми голами, идет за 2.70. Обратный вариант можно взять с коэффициентом 1.45

Индивидуальный тотал «Ювентуса» больше 1.5 идет в линии за 1.45. Сразу три мяча от итальянцев можно взять за 2.30. «Видад» в своем первом матче против «Манчестер Сити» уступил со счетом 0:2. Коэффициент на то, что марокканский клуб отметиться первым голом на турнире, составляет 2.60.  

В линии на точный счет матча самым вероятным раскладом, по оценкам аналитиков PARI, является победа «Ювентуса» 2:0 за 5.50. Ничью 1:1 можно взять с котировкой 13.00. Коэффициент на сенсационный успех «Видада» со счетом 1:0 составляет 28.00

Самая крупная ставка на этот матч — 300 000 рублей. Один из клиентов PARI сделал ставку на то, что в игре будет забито менее трех мячей, с коэффициентом 1.95

Клубный чемпионат мира проходит в обновленном формате — с 32 участниками, разбитыми на восемь групп. В квартете G компанию «Ювентусу» и «Видаду» составили «Манчестер Сити» и «Аль Айн». Соревнования продлятся до 13 июля. Призовой фонд турнира составит 1 миллиард долларов, из которых 125 миллионов достанутся победителю. Поставить на то, что трофей завоюет «Ювентус», можно с котировкой 35.00. Шансы «Старой синьоры» выиграть свой квартет котируются за 2.60. Вероятность того, что «Видад» дойдет хотя бы до четвертьфинала, оценивается коэффициентом 50.00

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