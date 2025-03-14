300 000 фрибетов за КХЛ

До конца первого этапа КХЛ осталось всего 2 недели. Кто возьмет кубок Гагарина в этом году? «Магнитка»? «Трактор»? «Локомотив»? «Динамо»? Самое интересное – плей-офф только впереди! Смотрите матчи КХЛ вместе с BetBoom и участвуйте в розыгрыше фрибетов за ставки.

Переходите на специальную страницу акции, регистрируйтесь и соберите экспресс со ставкой от 1000 ₽ и коэффициентом от 1.3 на любые события КХЛ. BetBoom выберет 200 человек и начислит им по 5000 фрибетов, самый счастливый беттор заберет 100 000 фрибетов.