Победа «Зенита» над «Рубином» в Кубке России принесла клиенту PARI 3 000 000 рублей

Игра «Спартака» тоже отмечена крупным выигрышем
Валентин Васильев
Источник: PARI
Источник: PARI

Во вторник, 12 августа, прошел первый игровой день второго тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России по футболу. Аналитики букмекерской компании PARI рассказали о крупнейших выигрышах своих клиентов по ставкам на прошедшие матчи.

Самой результативной оказалась встреча, сыгранная в Санкт-Петербурге между местным «Зенитом» и казанским «Рубином». Именно на этот матч пришелся крупнейший выигрыш вчерашнего игрового дня. Первый тайм матча прошел под диктовку «Зенита»: команда Сергея Семака провела несколько запоминающихся атак и даже забила гол усилиями Максима Глушенкова, который был отменен из-за офсайда. Второй тайм, напротив, начался с нескольких опасных подходов «Рубина», один из которых закончился взятием ворот. Вышедший на замену Мирлинд Даку эффектно пробил на 61-й минуте матча в дальний угол ворот «Зенита», однако арбитр встречи Сергей Чебан был вынужден отменить гол из-за зафиксированной ранее игры рукой.

Сразу после этого момента один из клиентов PARI сделал ставку в размере 1 500 000 рублей на победу «Зенита» в основное время по коэффициенту 1.87. И затем петербужцы окончательно взяли игру в свои руки. Сперва Матео Кассьерра открыл счет на 69-й минуте матча, затем он же на 78-й минуте реализовал пенальти, заработанный вышедшим на поле молодым воспитанником сине-бело-голубы Вадимом Шиловым. Точку в матче на 83-й минуте поставил сам Шилов, откликнувшийся на передачу Педро — «Зенит» победил со счетом 3:0. А своевременная ставка клиента PARI принесла ему выигрыш в размере 2 805 000 рублей.

Второй по величине выигрыш за вчерашний день пришелся на матч между «Акроном» и ЦСКА. Ставку на ничью в основное время сделал игрок спустя 18 минут после начала матча. Сумма ставки составила 520 962 рубля, коэффициент — 3.40. К тому моменту армейцы уверенно владели инициативой в матче, однако не могли превратить свое преимущество в забитые мячи. «Акрон» же, лишенный Артема Дзюбы, и вовсе не помышлял об атаке. Однако все могло измениться на 54-й минуте матча, когда голкипер армейцев Владислав Тороп на ровном месте подарил мяч Солтмураду Бакаеву, и «Акрон» повел 1:0. Лишь на 70-й минуте ЦСКА смог отыграться усилиями Тамерлана Мусаева. В итоге основное время встречи закончилось со счетом 1:1, что принесло клиенту PARI выигрыш в размере 1 771 271 рубля. Сам же матч в итоге завершился неожиданной победой «Акрона» в серии пенальти.

Заключительный матч игрового дня, сыгранный между московским «Спартаком» и махачкалинским «Динамо», также обернулся крупным выигрышем для одного из клиентов PARI. Игрок еще перед матчем поставил 327 650 рублей на ничью в основное время. Аналитики оценили вероятность такого исхода коэффициентом 4.40. Однако и эта ставка в определенный момент времени могла оказаться проигрышной. Несмотря на то, что большую часть матча обе команды демонстрировали крайне невыразительную игру, под самый занавес встречи, на 87-й минуте, махачкалинцы неожиданно повели 1:0. Вышедший на замену Пабло Солари опасно сыграл в своей штрафной и привез пенальти, а Гамид Агаларов с точки уверенно переиграл Илью Помазуна. «Спартак» сумел сравнять счет лишь на пятой добавленной минуте, когда Руслан Литвинов откликнулся на подачу Даниила Зорина в штрафную площадь. Основное время матча завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти «Динамо» благодаря уверенной игре своего голкипера Давида Волка смогло одержать победу. Что, впрочем, никак не сказалось на ставке клиента PARI, получившего на выплату 1 441 660 рублей.

