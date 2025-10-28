Ведомости
28 октября 8:36

В Омске открылась хоккейная площадка имени Максима Сушинского

Акция при поддержке благотворительной программы ДоброFON.
Руслан Ипполитов
Фото: хоккейный клуб "Авангард"
Фото: хоккейный клуб "Авангард"

7 ноября омский хоккей отметит свой 75-летний юбилей. В рамках празднования такого важного события «Авангард» и FONBET запланировали ряд мероприятий для жителей города. Первое из них — строительство хоккейных коробок в Омске. Обустройство площадки состоялось при поддержке партнеров и благотворительной программы ДоброFON. 

Алексей Ягудин, заместитель генерального директора FONBET: 

— Дорогие жители Омска, болельщики «Авангарда», от всей души хочется вас поздравить с 75-летием омского хоккея. ДоброFON продолжает делать добрые проекты в Омске. Открытие хоккейной площадки — это вклад в наше с вами будущее, это популяризация спорта. От всего сердца поздравляю с юбилеем!

27 октября в торжественной церемонии открытия приняли участие министр спорта Омской области Алексей Ленберг, генеральный директор ХК «Авангард» Герман Чистяков, а также легенда «ястребов» — Максим Сушинский. В его честь названа первая площадка на улице Путилова, где и состоялась автограф-сессия хоккеиста. Покрытие коробки украшено масштабным артом с изображением прославленного спортсмена. 

Герман Чистяков, генеральный директор ХК «Авангард»:

— Глядя на эту площадку, жалеешь, что в нашем детстве такого не было. Хочу поблагодарить тех, кто непосредственно занимался стройкой этой и других коробок. Отдельная благодарность — благотворительной программе ДоброFON. Спасибо нашему мастеру, Максиму Сушинскому, за то, что разрешил назвать площадку своим именем. 

image not found

Максим Сушинский, чемпион мира, легенда ХК «Авангард»:

— Очень приятно находиться в Омске, как всегда. Спасибо руководству, спасибо городу за то, что дали этой площадке мое имя. Дай Бог, чтобы отсюда вышло как много больше мастеров. Это большое подспорье для популяризации спорта и развития не только хоккея в Омске. Здесь можно играть и в футбол, и в баскетбол. Не бойтесь ничего. Даже поражений. Поздравляю с открытием! Пусть здесь вырастет побольше людей и мастеров спорта. 

Новое