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9 января 15:27ГлавнаяНовости

Кубок России по биатлону 2024/25, четвертый этап: расписание, коэффициенты, прямые трансляции

Первый старт после новогодней паузы
Александр Бокулёв
Виктория Сливко. Источник: СБР
Виктория Сливко. Источник: СБР

В пятницу, 10 января, стартует четвертый этап Кубка России по биатлону сезона 2024/2025. Соревнования пройдут в Рязани на территории Биатлонного комплекса «Алмаз». Для участия заявились 95 спортсменов из Беларуси и 14 субъектов Российской Федерации.

Расписание

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График четвертого этапа Кубка России по биатлону выглядит так (московское время):

Пятница, 10 января

Мужской спринт (10 км) — 11:00;

Женский спринт (7,5 км) — 14:00;

Суббота, 11 января

Мужская гонка преследования (7,5 км) — 11:00;

Женская гонка преследования (7,5 км) — 14:00;

Воскресенье, 12 декабря

Мужской суперспринт, квалификация (4,5 км) — 11:00;

Женский суперспринт, квалификация (4,5 км) — 11:40;

Мужской суперспринт, финал (5 км) — 14:00;

Женский суперспринт, финал (5 км) — 14:30.

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Общий зачет Кубка России

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Ниже представлены пять лучших биатлонистов в мужском и женском рейтингах по итогам трех этапов.

Мужчины

  1. Эдуард Латыпов (Башкортостан) — 216 очков 
  2. Максим Цветков (Санкт-Петербург / Вологодская область) — 206
  3. Виктор Плицев (Ямало-Ненецкий АО) — 205
  4. Кирилл Бажин (Свердловская область) — 201
  5. Антон Бабиков (Башкортостан) — 198

Женщины

  1. Наталия Шевченко (Свердловская область) — 292 очка
  2. Виктория Сливко (Тюменская область) — 262
  3. Тамара Дербушева (Свердловская область) — 232
  4. Кристина Резцова (Московская область) — 227
  5. Полина Плюснина (Ямало-Ненецкий АО / Мордовия) — 213

Коэффициенты букмекеров

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Российские букмекеры открыли линии только на спринтерские гонки в Рязани. Представляем коэффициенты от компании PARI:

Мужчины

4 этап Кубка России 2024/25. Спринт. Кто выше
 

1

2

Даниил Серохвостов — Эдуард Латыпов

1,43

2,60

Даниил Серохвостов — Антон Смольский

1,28

3,30

Александр Логинов — Дмитрий Лазовский

1,43

2,60

Кирилл Бажин — Антон Бабиков

1,48

2,45

Карим Халили — Никита Поршнев

1,45

2,55

Женщины

4 этап Кубка России 2024/25. Спринт. Кто выше
 

1

2

Тамара Дербушева — Анастасия Гришина

1,45

2,55

Виктория Сливко — Динара Смольская

1,50

2,40

Виктория Сливко — Наталья Шевченко

1,75

1,95

Наталья Шевченко — Динара Смольская

1,52

2,35

Анна Сола — Анастасия Халили

1,43

2,60

Прямые трансляции, где смотреть

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В полном объеме гонки четвертого этапа Кубка России по биатлону в Рязани можно смотреть на федеральном телеканале «Матч ТВ» и в сообществе Союза биатлонистов России в VK.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI
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