Кубок России по биатлону 2024/25, четвертый этап: расписание, коэффициенты, прямые трансляции

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В пятницу, 10 января, стартует четвертый этап Кубка России по биатлону сезона 2024/2025. Соревнования пройдут в Рязани на территории Биатлонного комплекса «Алмаз». Для участия заявились 95 спортсменов из Беларуси и 14 субъектов Российской Федерации.
График четвертого этапа Кубка России по биатлону выглядит так (московское время):
Пятница, 10 января
Мужской спринт (10 км) — 11:00;
Женский спринт (7,5 км) — 14:00;
Суббота, 11 января
Мужская гонка преследования (7,5 км) — 11:00;
Женская гонка преследования (7,5 км) — 14:00;
Воскресенье, 12 декабря
Мужской суперспринт, квалификация (4,5 км) — 11:00;
Женский суперспринт, квалификация (4,5 км) — 11:40;
Мужской суперспринт, финал (5 км) — 14:00;
Женский суперспринт, финал (5 км) — 14:30.
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Ниже представлены пять лучших биатлонистов в мужском и женском рейтингах по итогам трех этапов.
Мужчины
Женщины
Российские букмекеры открыли линии только на спринтерские гонки в Рязани. Представляем коэффициенты от компании PARI:
Мужчины
|4 этап Кубка России 2024/25. Спринт. Кто выше
1
2
|Даниил Серохвостов — Эдуард Латыпов
1,43
2,60
|Даниил Серохвостов — Антон Смольский
1,28
3,30
|Александр Логинов — Дмитрий Лазовский
1,43
2,60
|Кирилл Бажин — Антон Бабиков
1,48
2,45
|Карим Халили — Никита Поршнев
1,45
2,55
Женщины
|4 этап Кубка России 2024/25. Спринт. Кто выше
1
2
|Тамара Дербушева — Анастасия Гришина
1,45
2,55
|Виктория Сливко — Динара Смольская
1,50
2,40
|Виктория Сливко — Наталья Шевченко
1,75
1,95
|Наталья Шевченко — Динара Смольская
1,52
2,35
|Анна Сола — Анастасия Халили
1,43
2,60
В полном объеме гонки четвертого этапа Кубка России по биатлону в Рязани можно смотреть на федеральном телеканале «Матч ТВ» и в сообществе Союза биатлонистов России в VK.
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