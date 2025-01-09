Кубок России по биатлону 2024/25, четвертый этап: расписание, коэффициенты, прямые трансляции

В пятницу, 10 января, стартует четвертый этап Кубка России по биатлону сезона 2024/2025. Соревнования пройдут в Рязани на территории Биатлонного комплекса «Алмаз». Для участия заявились 95 спортсменов из Беларуси и 14 субъектов Российской Федерации.