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1 августа 15:23ГлавнаяНовости

Клиент PARI поставил 200 000 рублей на матч «Краснодара» и «Динамо» в третьем туре РПЛ

Эксперты ждут от соперников результативной игры
Руслан Ипполитов

2 августа в одном из главных матчей третьего тура Российской Премьер-лиги «Краснодар» примет «Динамо». Встреча состоится на стадионе «Ozon Арена» и начнется в 20:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI изучили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на предстоящее топ-событие.

До начала субботней игры букмекеры не считают ни одну из команд явным фаворитом, но отдают больше предпочтений хозяевам. На победу «Краснодара» можно сделать ставку по коэффициенту 2.00, что соответствует примерно 49% вероятности. Ничья в линии PARI идет за 3.60 (около 26%). Котировки на успех «Динамо» составляют 3.70 (также приблизительно 25%).

Клиенты PARI склоняются к успеху хозяев. В общем объеме ставок на исход предстоящей встречи 83% приходится на победу «Краснодара», 9% сделано в пользу «Динамо» и 8% — на ничью.

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Эксперты ждут от соперников результативной игры. По оценкам аналитиков PARI, команды Мурада Мусаева и Валерия Карпина забьют на двоих как минимум три мяча. Ставки на тотал больше 2.5 по голам принимаются по коэффициенту 1.67. Если соперники обойдутся максимум двумя забитыми мячами, сыграет ставка за 2.20. Вероятность обмена голами котируется за 1.57. Противоположный вариант доступен за 2.40.

Наиболее вероятные варианты в линии на точный счет — ничья 1:1 за 7.00 и победа «Краснодара» 2:1 за 9.00. В случае сухой победы любой из команд сыграет котировка 2.70. Поставить на то, что хозяева откроют счет, можно за 1.65. Аналогичная ставка на гостей идет за 2.35.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящую игру — 200 000 рублей на то, что в матче будет максимум три гола, по коэффициенту 1.60. 

В прошлом сезоне чемпионата России «Краснодар» стал чемпионом благодаря победе над «Динамо» в заключительном матче (3:0). Бело-голубые завершили чемпионат пятыми. Сразу пять личных встреч этих команд в РПЛ из последних десяти завершились победами «Краснодара». Новый сезон «быки» начали с разгрома «Пари НН» (3:0) и трех поражений (0:1 от ЦСКА в Суперкубке России, 1:2 от «Локо» в чемпионате и 1:2 от «Крыльев Советов» в Кубке страны). «Динамо» же в чемпионате сыграло вничью с «Балтикой» (1:1) и победило «Ростов» (1:0), а в Кубке России справилось с «Сочи» (3:2).

Клиентам PARI также доступны ставки на итоги чемпионата России по футболу – 2025/26. Главным фаворитом турнира считается «Зенит», ставки на триумф петербургского клуба принимаются за 1.95. Действующий чемпион «Краснодар» идет вторым по шансам, котировки на чемпионство «быков» составляют 7.50. В случае триумфа «Спартака» сыграет коэффициент 8.50. На «Динамо» и ЦСКА букмекеры предлагают один и тот же коэффициент 9.50.

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