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19 июля 18:41ГлавнаяНовости

Клиенты PARI уверены в победе «Краснодара» над «Пари НН» в 1-м туре РПЛ

На успех команды с юга России приходится 99% от общего объема ставок на исход матча
Руслан Ипполитов

20 июля в матче первого тура чемпионата России по футболу «Пари НН» сыграет против «Краснодара». Игра состоится в Казани и начнется в 15:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и изучили ставки клиентов на грядущую встречу.

Букмекеры считают «Краснодар» фаворитом. Поставить на победу действующих чемпионов России можно за 1.55, что соответствует примерно 64% вероятности. Триумф «Пари НН» котируется за 6.30 (около 15%). Ничья оценивается в 4.40 (примерно 21%). Последний раз команды встречались между собой в марте этого года в рамках РПЛ. Тогда матч завершился победой «быков» со счётом 3:0.

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Клиенты PARI уверены в победе «Краснодара». На успех команды с юга России приходится 99% от общего объема ставок на исход матча. 

По оценкам аналитиков, игра получится результативной. Сделать ставку на то, что команды забьют больше двух мячей, можно за 1.73. Противоположный вариант (тотал меньше 2.5) котируется за 2.15. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.80

Самым вероятным исходом матча считаются сразу два результата: победа «Краснодара» со счётом 2:0 и результативная ничья 1:1. Оба исхода котируются за 8.00. Минимальный выигрыш «быков» оценивается в 8.50, а победа 2:1 — в 9.00. Остальным исходам соответствуют трехзначные коэффициенты.

Самая крупная ставка на матч «Пари НН» и «Краснодара» среди клиентов PARI составила 100 362 рубля. Один из игроков собрал экспресс из двух событий, включив в него пари на успех «Краснодара» по котировке 1.55. Общий коэффициент экспресса — 2.05.

«Краснодар» в прошлом сезоне исполнил давнюю мечту владельца клуба Сергея Галицкого — команда стала чемпионом России. Первый официальный матч в новом статусе, однако, коллектив проиграл — на прошлой неделе в игре за Суперкубок России сильнее был ЦСКА – 1:0. «Пари НН» завершил сезон на 13-м месте в турнирной таблице, а в стыковых матчах проиграл «Сочи» (2:1, 1:3). Однако клуб сохранил место в элите после исключения «Химок». 

Шансы «Краснодара» сохранит титул по итогам сезона оцениваются коэффициентом 5.00. Чемпионство «Зенита» котируется за 2.10, именно клуб из Санкт-Петербурга считается главным претендентом на золото. На «Пари НН» можно поставить по 1000.00.

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