Клиенты PARI полагают, что «Динамо» победит «Крылья Советов» в матче Кубка России

В последнее время встречи этих команд не бывают скучными
Валентин Васильев

27 августа состоится матч третьего тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России между «Крыльями Советов» и московским «Динамо». Поединок пройдет на стадионе «Солидарность Самара Арена» и начнется в 16:15 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI проанализировали расклад сил перед игрой и изучили ставки клиентов на предстоящую встречу.

Букмекеры считают фаворитом грядущего матча гостей. Поставить на победу команды Валерия Карпина в основное время можно с коэффициентом 1.95, что составляет 49% вероятности. Триумф самарцев по итогам двух таймов котируется за 3.75 (вероятность 26%). Поставить на ничью в основное время можно за 3.90 (25%). 

Итоговая победа «Динамо» с учетом послематчевой серии пенальти доступна за 1.50 (63%). Коэффициент на победу «Крыльев» составляет 2.60 (37%).

Клиенты PARI не сомневаются в успехе команды Карпина. На победу «Динамо» в основное время приходится 82% от общего оборота пари на исход встречи, 15% — на успех «Крыльев» и менее 3% — на ничью.  

Три последних очных противостояния клубов получились крайне результативными — минимум четыре мяча за игру. Аналитики PARI считают, что грядущий матч этих команд окажется таким же богатым на голы. Сделать ставку на то, что соперники забьют не менее трех мячей, можно за 1.73. Обратный вариант идет за 2.15. Сразу четыре гола в матче можно взять с коэффициентом 2.80.

Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.67. Обратный вариант доступен с коэффициентом 2.20

Коэффициент на индивидуальный тотал голов «Динамо» больше 1.5 составляет 1.85, а тотал больше 2.5 — 3.55. Хотя бы один мяч от хозяев можно взять за 1.43, а сразу два гола — за 3.05

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч — 110 000 рублей на победу «Динамо» в основное время за 1.95

Наиболее вероятным результатом основного времени является ничья со счетом 1:1. Это событие доступно в линии PARI за 8.00. Коэффициент 8.50 аналитики дают на победу «Динамо» со счетом 2:1. Успех «Крыльев» с тем же счетом можно взять за 13.00

«Динамо» и «Крылья» сейчас являются соседями в турнирной таблице РПЛ — у клубов по восемь очков после шести туров. В Кубке России самарцы пока лидируют в квартете — они обыграли «Краснодар», но уступили «Сочи» по пенальти. «Динамо» со счетом 0:4 уступило «Краснодару», но зато переиграло «Сочи».  

«Динамо» — один из фаворитов в Группе B. Вероятность того, что команда Карпина займет первое место в квартете, оценивается коэффициентом 2.50. Победа в группе «Крыльев» идет за 9.15

