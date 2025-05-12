Клиенты PARI: «Спартак» победит «Крылья Советов» в 29-м туре РПЛ

18 мая «Крылья Советов» примут «Спартак» в рамках 29-го тура Российской Премьер-лиги. Соперники встретятся на стадионе «Самара-Арена», стартовый свисток прозвучит в 13:30 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы команд и рассказала о ставках клиентов на предстоящую игру.

Хотя обе команды идут после двух поражений, аналитики PARI считают, что «Спартак» имеет больше шансов на успех. Ставки на победу красно-белых принимаются по коэффициенту 2.15, что соответствует 45% вероятности. Заключить пари на успех «Крыльев» можно за 3.10, если же соперники поделят очки, сыграет ставка за 3.80. Вероятности этих исходов составляют около 30% и 25%.

Клиенты PARI также не особо верят в самарцев после разгрома в Нижнем Новгороде. 93% от общего объема ставок на исход встречи приходится на победу «Спартака».

По оценкам аналитиков, в матче будет забито минимум три гола. Поставить на тотал больше 2.5 можно с коэффициентом 1.78, а на тотал меньше 2.5 — с коэффициентом 2.05. При этом букмекеры считают, что команды обменяются голами, и предлагают поставить на это за 1.65. Если же оба коллектива забьют по два и более мяча, сыграет ставка за 4.80.

Наиболее вероятным исходом встречи считается ничья со счетом 1:1. Поставить на такое развитие событий можно по коэффициенту 7.50.

«Спартак» не может победить уже три тура подряд — красно-белые проиграли ЦСКА (1:2) и «Динамо» (0:2), а также сыграли вничью с «Факелом» (0:0). Также они уступили «Ростову» в финале Пути регионов Кубка России, вылетев из турнира. В связи с этим букмекеры сомневаются, что подопечные Деяна Станковича сумеют завершить сезон в первой тройке. Если же москвичи все же смогут совершить рывок на третье место в оставшихся двух турах, сыграет ставка за 15.00.