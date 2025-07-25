Клиент PARI поставил 1 500 000 рублей на «Крылья Советов» против «Пари НН» в РПЛ

25 июля во втором туре Российской Премьер-лиги сыграют самарские «Крылья Советов» и «Пари Нижний Новгород». Начало встречи — в 19:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на эту игру.

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча самарцев. Коэффициент на итоговую победу команды Магомеда Адиева — 2.00, что составляет 48% вероятности. Триумф нижегородцев котируется за 3.80 или 27%. Поставить на ничью также можно за 3.80 — 26%.

Клиенты PARI не сомневаются в победе «Крыльев Советов» в сегодняшней игре. В общем обороте ставок на исход предстоящего матча почти 90% приходится на самарцев. Один из клиентов PARI поставил 1 500 000 рублей на успех хозяев арены по коэффициенту 2.00.

В последний раз «Крылья Советов» и «Пари НН» играли друг с другом в конце прошлого сезона РПЛ, и тогда нижегородцы одержали крупную победу — 5:2. Аналитики PARI считают, что противостояние этих клубов в новом сезоне получится не таким результативным. Сделать ставку на то, что соперники забьют не менее четырех мячей, можно за 3.25. Противоположный вариант (тотал меньше 3.5) котируется за 1.35. При этом на ТБ 2,5 и на ТМ 2,5 можно поставить по одному и тому же коэффициенту — 1.90.

При этом аналитики PARI считают, что сценарий предыдущей игры повторится, и обе команды отметятся голом. Поставить на результативный матч с голами с каждой стороны можно за 1.75. Противоположный вариант котируется за 2.10. При этом поставить на точный счет 0:0 можно за 9.00.

Событие, при котором соперники забьют голы в обоих таймах котируется за 1.70. При этом если «Крылья» выиграют оба тайма, сыграет ставка за 5.60. А коэффициент на то, что «Пари НН» будет проигрывать по ходу матча, но одержит итоговую победу — 11.00.

В PARI считают, что если в этом матче и будут голы, то счет откроют самарцы. В этом случае сыграет ставка за 1.72. Первый гол встречи в исполнении «Пари НН» котируется за 2.30.

«Крылья Советов» начали новый сезон чемпионата России с ничьей в самарском дерби против «Акрона» (1:1), а вот «Пари НН» в первом туре крупно проиграл «Краснодару» (0:3).

Поставить перед вторым туром на чемпионство «Крыльев Советов» по итогам всего сезона можно за 500.00. «Золото» для «Пари НН» котируется за 1000.00. Фаворитом РПЛ считается «Зенит». Триумф петербуржцев оценивается по коэффициенту 1.95. На то, что «Краснодар» защитит титул, можно поставить за 5.50. Замыкает тройку фаворитов РПЛ «Спартак». Котировки на чемпионство красно-белых составляют 5.50.