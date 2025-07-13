Аналитики назвали главных кандидатов на вылет из РПЛ в сезоне-2025/26

В пятницу, 18 июля, стартует новый чемпионат России по футболу. В стартовом матче сезона московское «Динамо» примет «Балтику» из Калининграда. Первый тур растянется на четыре дня и завершится в понедельник.

Полное расписание первого тура:

18.07.2025. 20:30. «Динамо» М – «Балтика»

19.07.2025. 15:30. «Акрон» – «Крылья Советов»

19.07.2025. 18:00. «Локомотив» – «Сочи»

19.07.2025. 20:30. «Спартак» – «Динамо» Мх

20.07.2025. 15:30. «Пари Нижний Новгород» – «Краснодар»

20.07.2025. 18:00. «Зенит» – «Ростов»

20.07.2025. 20:30. «Ахмат» – «Рубин»

21.07.2025. 20:00. «Оренбург» – ЦСКА

Аналитики крупнейших легальных букмекерских компаний сформировали линии долгосрочных прогнозов на турнир. Помимо чемпиона и призеров сезона можно попробовать предугадать и главных неудачников чемпионата.

Как несложно догадаться, возглавляет «антитоп» «Оренбург», возвращенный из Лиги PARI в РПЛ решением Бюро исполкома РФС. Ставки на 15-16 место команды Слишковича принимаются по коэффициенту 2.50. Такая же котировка установлена на понижение в классе махачкалинского «Динамо».

Далее в рейтинге идут «Пари НН» (2.70), «Балтика» (2.90), «Акрон» (3.00) и «Сочи» (4.50). Этой шестеркой, по мнению экспертов, круг кандидатов на вылет и ограничивается.

Согласно регламенту турнира, напрямую дивизион покидают две последние команды. 13-й и 14-й клубы РПЛ сыграют стыковые матчи с третьей-четвертой командами Лиги PARI.