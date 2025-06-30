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30 июня 6:49ГлавнаяНовости

Кто выиграет FONBET Кубок России по футболу: состав групп, коэффициенты

Обладателя трофея нет в топ-3 фаворитов розыгрыша!
Валентин Васильев

В последнее воскресенье июня прошла жеребьевка FONBET Кубка России по футболу сезона-2025/2026. По сравнению с предыдущим розыгрышем количество участников турнира сократилось со 107 до 104 клубов. Команды Премьер-лиги уже традиционно поведут спор в рамках группового этапа (Путь РПЛ). Все остальные сразу начнут игры на вылет в Пути регионов. 

В результате жеребьевки сформировались следующие квартеты:

  • Группа A: «Зенит», «Рубин», «Ахмат», «Торпедо».
  • Группа B: «Краснодар», «Динамо», «Крылья Советов», «Сочи».
  • Группа C: «Спартак», «Ростов», «Динамо» Махачкала, «Пари НН».
  • Группа D: ЦСКА, «Локомотив», «Акрон», «Балтика».

Первый тур группового турнира пройдет 29-31 июля. Календарь игр будет опубликован официальными ресурсами Российского футбольного союза позже.

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В РФС сообщили, что формат группового турнира не претерпел изменений. А это значит, что две лучшие команды каждой группы выходят в плей-офф верхней половины сетки, а третьи отправятся в четвертьфинал нижней. В ¼ финала Пути РПЛ группа A выходит на группу B, а C - на D.

Титульный спонсор турнира - компания FONBET - уже сформировала линию на итоги турнира. Действующему обладателю трофея - московскому ЦСКА - аналитики отвели в рейтинге фаворитов только четвертое-пятое место. Шансы армейцев на защиту титула они оценили коэффициентом 9.00. Аналогичная котировка установлена на успех дружественного красно-синим клуба - «Динамо».

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Возглавляет букмекерский топ «Зенит». До старта сезона заключить пари на очередной кубковый триумф сине-бело-голубых можно за 3.20. Коэффициент на успех «Спартака» и «Краснодара» почти в два раза выше - 6.00. 

Ставка на финалиста последнего розыгрыша, «Ростов», сулит 15-кратный выигрыш, а, например, на «Акрон», «Динамо» (Махачкала), «Балтику» или «Торпедо» - 100-кратный. 

Команда

Победа в турнире - да

Победа в турнире  - нет

Выход в финал - да

Выход в финал - нет

«Зенит»

3.20

1.35

2.00

1.80

«Спартак»

6.00

1.13

2.90

1.40

«Краснодар»

6.00

1.13

2.90

1.40

ЦСКА

9.00

1.07

4.00

1.25

«Динамо»

9.00

1.07

4.00

1.25

Новый футбольный сезон в России откроется 12 июля матчем за Суперкубок страны. В этот день в Казани встретятся «Краснодар» и ЦСКА. Старт РПЛ намечен на 18 июля.

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