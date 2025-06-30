Кто выиграет FONBET Кубок России по футболу: состав групп, коэффициенты

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В последнее воскресенье июня прошла жеребьевка FONBET Кубка России по футболу сезона-2025/2026. По сравнению с предыдущим розыгрышем количество участников турнира сократилось со 107 до 104 клубов. Команды Премьер-лиги уже традиционно поведут спор в рамках группового этапа (Путь РПЛ). Все остальные сразу начнут игры на вылет в Пути регионов.
В результате жеребьевки сформировались следующие квартеты:
Первый тур группового турнира пройдет 29-31 июля. Календарь игр будет опубликован официальными ресурсами Российского футбольного союза позже.
В РФС сообщили, что формат группового турнира не претерпел изменений. А это значит, что две лучшие команды каждой группы выходят в плей-офф верхней половины сетки, а третьи отправятся в четвертьфинал нижней. В ¼ финала Пути РПЛ группа A выходит на группу B, а C - на D.
Титульный спонсор турнира - компания FONBET - уже сформировала линию на итоги турнира. Действующему обладателю трофея - московскому ЦСКА - аналитики отвели в рейтинге фаворитов только четвертое-пятое место. Шансы армейцев на защиту титула они оценили коэффициентом 9.00. Аналогичная котировка установлена на успех дружественного красно-синим клуба - «Динамо».
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Возглавляет букмекерский топ «Зенит». До старта сезона заключить пари на очередной кубковый триумф сине-бело-голубых можно за 3.20. Коэффициент на успех «Спартака» и «Краснодара» почти в два раза выше - 6.00.
Ставка на финалиста последнего розыгрыша, «Ростов», сулит 15-кратный выигрыш, а, например, на «Акрон», «Динамо» (Махачкала), «Балтику» или «Торпедо» - 100-кратный.
|Команда
Победа в турнире - да
Победа в турнире - нет
Выход в финал - да
Выход в финал - нет
|«Зенит»
3.20
1.35
2.00
1.80
|«Спартак»
6.00
1.13
2.90
1.40
|«Краснодар»
6.00
1.13
2.90
1.40
|ЦСКА
9.00
1.07
4.00
1.25
|«Динамо»
9.00
1.07
4.00
1.25
Новый футбольный сезон в России откроется 12 июля матчем за Суперкубок страны. В этот день в Казани встретятся «Краснодар» и ЦСКА. Старт РПЛ намечен на 18 июля.