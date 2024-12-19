Третий этап Кубка Содружества по биатлону 2024/25: расписание, коэффициенты, прямые трансляции

Партнерский проект
В пятницу, 20 декабря, стартует третий этап Кубка Содружества по биатлону сезона 2024/25. Первые соревнования прошли в сентябре в Красноярске на роллерах. Второй этап, который состоялся уже в классическом лыжном формате, принял Ханты-Мансийск. Третий этап Кубка Содружества пройдет в Чайковском (Пермский край).
Сборные России и Беларуси выставят 32 и 16 атлетов соответственно. Остальные биатлонисты будут представлять команды своих регионов.
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ PARI
График третьего этапа Кубка Содружества по биатлону выглядит так (московское время):
Пятница, 20 декабря
Мужской спринт (10 км) — 09:30;
Женский спринт (7,5 км) — 12:30;
Суббота, 21 декабря
Мужская гонка преследования (12,5 км) — 09:30;
Женская гонка преследования (10 км) — 12:00;
Воскресенье, 22 декабря
Мужской масс-старт (15 км) — 09:30;
Женский масс-старт (12,5 км) — 11:50.
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI
Ниже представлены пять лучших биатлонистов в мужском и женском рейтингах после двух этапов.
Мужчины
Женщины
Букмекерская компания PARI представила линию с маркетом «Кто выше» на спринтерские гонки.
Мужчины
|Кубок Содружества. Третий этап. Спринт. Кто выше
1
2
|Даниил Серохвостов — Эдуард Латыпов
1,30
3,20
|Даниил Серохвостов — Антон Смольский
1,37
2,85
|Антон Смольский — Эдуард Латыпов
1,52
2,35
|Карим Халили — Антон Бабиков
1,52
2,35
|Александр Логинов — Дмитрий Лазовский
1,55
2,30
Женщины
|Кубок Содружества. Третий этап. Спринт. Кто выше
1
2
|Виктория Сливко — Кристина Резцова
1,43
2,60
|Виктория Сливко — Наталья Шевченко
1,73
1,97
|Динара Смольская — Кристина Резцова
1,65
2,10
|Анна Сола — Анастасия Халили
1,52
2,35
|Тамара Дербушева — Анастасия Гришина
1,50
2,40
В полном объеме гонки третьего этапа Кубка Содружества по биатлону в Чайковском можно смотреть на федеральном телеканале «Матч ТВ» и в сообществе Союза биатлонистов России в VK.
Партнерский проект