Третий этап Кубка Содружества по биатлону 2024/25: расписание, коэффициенты, прямые трансляции

В пятницу, 20 декабря, стартует третий этап Кубка Содружества по биатлону сезона 2024/25. Первые соревнования прошли в сентябре в Красноярске на роллерах. Второй этап, который состоялся уже в классическом лыжном формате, принял Ханты-Мансийск. Третий этап Кубка Содружества пройдет в Чайковском (Пермский край).

Сборные России и Беларуси выставят 32 и 16 атлетов соответственно. Остальные биатлонисты будут представлять команды своих регионов.