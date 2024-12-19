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19 декабря 17:56ГлавнаяНовости

Третий этап Кубка Содружества по биатлону 2024/25: расписание, коэффициенты, прямые трансляции

Турнир примет Пермский край
Александр Бокулёв
Кирилл Бажин. Источник: СБР
Кирилл Бажин. Источник: СБР

В пятницу, 20 декабря, стартует третий этап Кубка Содружества по биатлону сезона 2024/25. Первые соревнования прошли в сентябре в Красноярске на роллерах. Второй этап, который состоялся уже в классическом лыжном формате, принял Ханты-Мансийск. Третий этап Кубка Содружества пройдет в Чайковском (Пермский край).

Сборные России и Беларуси выставят 32 и 16 атлетов соответственно. Остальные биатлонисты будут представлять команды своих регионов.

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Расписание

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График третьего этапа Кубка Содружества по биатлону выглядит так (московское время):

Пятница, 20 декабря

Мужской спринт (10 км) — 09:30;

Женский спринт (7,5 км) — 12:30;

Суббота, 21 декабря 

Мужская гонка преследования (12,5 км) — 09:30;

Женская гонка преследования (10 км) — 12:00;

Воскресенье, 22 декабря

Мужской масс-старт (15 км) — 09:30;

Женский масс-старт (12,5 км) — 11:50.

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Общий зачет Кубка Содружества

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Ниже представлены пять лучших биатлонистов в мужском и женском рейтингах после двух этапов.

Мужчины

  1. Антон Смольский (Беларусь) — 634 очка
  2. Карим Халили (Россия) — 595
  3. Эдуард Латыпов (Россия) — 578
  4. Пётр Пащенко (Россия) — 539
  5. Антон Бабиков (Россия) — 537

Женщины

  1. Тамара Дербушева (Россия) — 618 очков
  2. Виктория Сливко (Россия) — 603
  3. Анастасия Шевченко (Россия) — 570
  4. Динара Смольская (Беларусь) — 559
  5. Кристина Резцова (Россия) — 559

Коэффициенты букмекеров

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Букмекерская компания PARI представила линию с маркетом «Кто выше» на спринтерские гонки.

Мужчины

Кубок Содружества. Третий этап. Спринт. Кто выше
 

1

2

Даниил Серохвостов — Эдуард Латыпов

1,30

3,20

Даниил Серохвостов — Антон Смольский

1,37

2,85

Антон Смольский — Эдуард Латыпов

1,52

2,35

Карим Халили — Антон Бабиков

1,52

2,35

Александр Логинов — Дмитрий Лазовский

1,55

2,30

Женщины

Кубок Содружества. Третий этап. Спринт. Кто выше
 

1

2

Виктория Сливко — Кристина Резцова

1,43

2,60

Виктория Сливко — Наталья Шевченко

1,73

1,97

Динара Смольская — Кристина Резцова

1,65

2,10

Анна Сола — Анастасия Халили

1,52

2,35

Тамара Дербушева — Анастасия Гришина

1,50

2,40

Прямые трансляции, где смотреть

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В полном объеме гонки третьего этапа Кубка Содружества по биатлону в Чайковском можно смотреть на федеральном телеканале «Матч ТВ» и в сообществе Союза биатлонистов России в VK.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI
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