Победа «Урала» над «Волгой» принесла клиенту PARI более 2 000 000 рублей

Матчи шестого тура Лиги PARI прошли с 23 по 25 августа. Директор букмекерской компании PARI по коммуникациям и устойчивому развитию Алексей Бабичев рассказал о самых популярных и прибыльных из них.
В шестом туре победу одержали «Челябинск», «КАМАЗ», «Енисей», «Спартак Кострома», «Факел», «Арсенал», «Урал» и «Ротор». Самыми результативными матчами тура стали «Челябинск» — «Сокол» (3:1), «КАМАЗ» — «Уфа» (3:1) и «Урал» — «Волга» (4:0).
Встреча «Шинника» и «Родины» (1:1) была единственной в шестом туре с ничейным исходом. «Сокол», «Уфа», «Черноморец», «СКА Хабаровск», «Нефтехимик», «Чайка», «Волга» и «Торпедо» проиграли свои матчи.
В шестом туре Лиги PARI самым крупным матчем по объему принятых ставок стала игра «Урала» и «Волги. На нее пришлось более 31% от всего оборота пари на игры тура. На втором месте по объему принятых ставок матч «Ротор» — «Торпедо» (3:0) с долей в более чем 19%. Третье место по объему заняла встреча «СКА Хабаровск» — «Спартак Кострома» (1:2) — более 15%. Эта игра была выбрана PARI матчем шестого тура.
Меньше всего клиенты PARI ставили на игры «Челябинска» и «Сокола», «Шинника» и «Родины» и «КАМАЗа» и «Уфы».
Наиболее прибыльным для PARI в шестом туре стал матч «Ротора» и «Торпедо», который завершился разгромной победой волгоградцев. В пятом туре московская команда обыграла одного из лидеров чемпионата — «Урал». «Ротор» же с трудом вырвал ничью у «Сокола», который в этом сезоне не одержал ни одной победы. Казалось, что черная полоса для «Торпедо» закончилась в пятом туре, но «Ротор» был безжалостен в родных стенах.
На втором месте по прибыли для PARI в минувшем туре оказалась встреча «Чайки» и «Арсенала». Обе команды в этом сезоне чаще играли свои матчи вничью 1:1. Однако в этот раз гости из Тулы разгромили хозяев поля со счетом 3:0 .
Для клиентов PARI в шестом туре Лиги PARI самыми удачными стали матчи «Факел» — «Нефтехимик» (1:0), «СКА Хабаровск» — «Спартак Кострома», а также встреча «Урала» и «Волги». Домашняя игра екатеринбуржцев с командой из Ульяновска принесла клиентам больше всего выигрышей.
Один из клиентов PARI выиграл 2 420 000 рублей, поставив 1 000 000 рублей на экспресс из трех матчей, в том числе на победу «Урала» над «Волгой» по коэффициенту 1.45. Коэффициент всего экспресса составил 2.42. В итоге «Урал» разгромил «Волгу» 4:0.
Еще один клиент поставил 400 000 рублей на екатеринбуржцев с форой (-1) за 1.78. Выплата игроку достигла 712 000 рублей.
Другой клиент поставил 100 000 рублей, собрав экспресс из двух матчей, в том числе в купон была включена игра «Черноморца» против «Енисея». Клиент взял ставку на красноярцев с форой (0) по коэффициенту 2.80. При этом коэффициент всего экспресса составил 6.16. В результате «Енисей» победил со счетом 2:0, а клиент забрал выигрыш в размере 616 000 рублей.
PARI матчем седьмого тура выбрана домашняя игра «Родины» против «Торпедо», которая состоится 29 августа. Обе московские команды находятся в хвосте турнирной таблицы с четырьмя очками. У «Родины» четыре ничьи и два поражения. «Торпедо» имеет в запасе одну победу, одну ничью и четыре поражения.
31 августа лидеры турнирной таблицы «Урал» и «Факел» сыграют между собой. Екатеринбуржцы, которые идут на втором месте с 15 очками, постараются на своем поле огорчить команду из Воронежа, удерживающую первую строчку таблицы с 18 очками. «Факел» в этом сезоне Лиги PARI пока только побеждал, а «Урал» лишь один раз потерял очки, проиграв на выезде «Торпедо».