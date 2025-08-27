Победа «Урала» над «Волгой» принесла клиенту PARI более 2 000 000 рублей

В шестом туре Лиги PARI самым крупным матчем по объему принятых ставок стала игра «Урала» и «Волги. На нее пришлось более 31% от всего оборота пари на игры тура. На втором месте по объему принятых ставок матч «Ротор» — «Торпедо» (3:0) с долей в более чем 19%. Третье место по объему заняла встреча «СКА Хабаровск» — «Спартак Кострома» (1:2) — более 15%. Эта игра была выбрана PARI матчем шестого тура.

Меньше всего клиенты PARI ставили на игры «Челябинска» и «Сокола», «Шинника» и «Родины» и «КАМАЗа» и «Уфы».

Наиболее прибыльным для PARI в шестом туре стал матч «Ротора» и «Торпедо», который завершился разгромной победой волгоградцев. В пятом туре московская команда обыграла одного из лидеров чемпионата — «Урал». «Ротор» же с трудом вырвал ничью у «Сокола», который в этом сезоне не одержал ни одной победы. Казалось, что черная полоса для «Торпедо» закончилась в пятом туре, но «Ротор» был безжалостен в родных стенах.

На втором месте по прибыли для PARI в минувшем туре оказалась встреча «Чайки» и «Арсенала». Обе команды в этом сезоне чаще играли свои матчи вничью 1:1. Однако в этот раз гости из Тулы разгромили хозяев поля со счетом 3:0 .

Для клиентов PARI в шестом туре Лиги PARI самыми удачными стали матчи «Факел» — «Нефтехимик» (1:0), «СКА Хабаровск» — «Спартак Кострома», а также встреча «Урала» и «Волги». Домашняя игра екатеринбуржцев с командой из Ульяновска принесла клиентам больше всего выигрышей.