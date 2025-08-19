Матч «Торпедо» и «Урала» стал самым крупным по обороту и прибыльным для букмекеров по итогам 5-го тура Лиги PARI

Партнерский проект
Матчи пятого тура Лиги PARI прошли с 16 по 18 августа. Директор букмекерской компании PARI по коммуникациям и устойчивому развитию Алексей Бабичев рассказал о самых популярных и прибыльных из них.
В пятом туре три победных очка набрали «Шинник», «Спартак Кострома», «Волга», «КАМАЗ», «Факел» и «Торпедо». Самыми результативными матчами тура стали «Арсенал» — «Енисей» (2:2) и «Нефтехимик» — «КАМАЗ» (1:3).
«Уфа», «Родина», «Сокол», «Ротор», «Арсенал» и «Енисей» сыграли свои матчи вничью. «Чайка», «Челябинск», «СКА Хабаровск», «Нефтехимик», «Черноморец» и «Урал» в пятом туре не набрали очков, уступив своим соперникам.
Самым крупным матчем по объему принятых ставок в пятом туре Лиги PARI стала встреча «Торпедо» и «Урала» (1:0). На нее пришлось более 39% от всего оборота пари на игры тура.
На втором месте по объему принятых ставок домашний матч «Уфы» против «Родины» (0:0). Его доля составила более 20%. На третьем месте, но со значительным отставанием от первых двух, матч «Черноморца» и «Факела» (0:1, почти 9%). Эта игра лишь незначительно опередила по объемам принятых ставок встречу «Арсенал» — «Енисей».
Меньше всего клиенты PARI ставили на матчи «Сокол» — «Ротор» (1:1), «Спартак Кострома» — «Челябинск» (2:1) и «Нефтехимик» — «КАМАЗ».
Наиболее прибыльной для PARI стала игра «Торпедо» и «Урала», которая завершилась минимальной победой хозяев поля. Новый сезон для московской команды начался с поражений. Встреча с одним из лидеров чемпионата, который только побеждал, не сулила успеха. Но игроки «Торпедо» показали характер и выиграли, несмотря на статус аутсайдера перед матчем как по оценке аналитиков, так и клиентов букмекеров.
Второй наиболее прибыльной игрой тура для букмекеров стал матч «Уфы» и «Родины». Хозяева поля неожиданно сыграли безголевую ничью с московской командой, которая пока идет в последней тройке чемпионата.
На третьем месте по прибыли матч «Волга» — «СКА Хабаровск» (1:0). Клуб из Ульяновска до начала встречи имел в активе три поражения (в том числе два на своем поле) и ничью. «СКА Хабаровск» подходил к игре в статусе фаворита с двумя победами и двумя ничейными результатами.
Наиболее прибыльными для клиентов PARI в пятом туре Лиги PARI стали матчи «Спартак Кострома» — «Челябинск», «Сокол» — «Ротор», а также игра «Арсенала» и «Енисея». Последняя встреча принесла клиентам больше всего выигрышей.
Один из клиентов PARI поставил 100 000 рублей в лайве на игру «Арсенала» и «Енисея». На момент ставки счет на табло был 1:2. Клиент заключил пари на тотал голов в матче больше 3,5 с коэффициентом 5,20. В итоге команда из Тулы сравняла счет на третьей добавленной минуте и заработала одно очко за ничью. А клиент пари выиграл 520 000 рублей.
PARI матчем шестого тура выбрано противостояние «СКА Хабаровск» — «Спартак Кострома». Дальневосточная команда находится на шестой строчке в турнирной таблице, имея в запасе восемь очков. «Спартак Кострома» расположился на четвертом месте в чемпионате с десятью очками.
25 августа волгоградский «Ротор» примет в гостях московское «Торпедо». Команда из Волгограда постарается реабилитироваться дома за обидную ничью в Саратове, а москвичи должны закрепить успех минувшего тура и доказать болельщикам, что неудачи первых матчей сезона теперь в прошлом.