Матч «Торпедо» и «Урала» стал самым крупным по обороту и прибыльным для букмекеров по итогам 5-го тура Лиги PARI

Самым крупным матчем по объему принятых ставок в пятом туре Лиги PARI стала встреча «Торпедо» и «Урала» (1:0). На нее пришлось более 39% от всего оборота пари на игры тура.

На втором месте по объему принятых ставок домашний матч «Уфы» против «Родины» (0:0). Его доля составила более 20%. На третьем месте, но со значительным отставанием от первых двух, матч «Черноморца» и «Факела» (0:1, почти 9%). Эта игра лишь незначительно опередила по объемам принятых ставок встречу «Арсенал» — «Енисей».

Меньше всего клиенты PARI ставили на матчи «Сокол» — «Ротор» (1:1), «Спартак Кострома» — «Челябинск» (2:1) и «Нефтехимик» — «КАМАЗ».

Наиболее прибыльной для PARI стала игра «Торпедо» и «Урала», которая завершилась минимальной победой хозяев поля. Новый сезон для московской команды начался с поражений. Встреча с одним из лидеров чемпионата, который только побеждал, не сулила успеха. Но игроки «Торпедо» показали характер и выиграли, несмотря на статус аутсайдера перед матчем как по оценке аналитиков, так и клиентов букмекеров.

Второй наиболее прибыльной игрой тура для букмекеров стал матч «Уфы» и «Родины». Хозяева поля неожиданно сыграли безголевую ничью с московской командой, которая пока идет в последней тройке чемпионата.

На третьем месте по прибыли матч «Волга» — «СКА Хабаровск» (1:0). Клуб из Ульяновска до начала встречи имел в активе три поражения (в том числе два на своем поле) и ничью. «СКА Хабаровск» подходил к игре в статусе фаворита с двумя победами и двумя ничейными результатами.