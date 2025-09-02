Выездная победа «Спартака» из Костромы в матче с «Ротором» принесла клиенту PARI 1 000 000 рублей

Партнерский проект
Матчи седьмого тура Лиги PARI прошли с 29 по 31 августа. Директор букмекерской компании PARI по коммуникациям и устойчивому развитию Алексей Бабичев рассказал о самых популярных и прибыльных из них.
В седьмом туре победу одержали «Родина», «Енисей», «Уфа», «Волга», «Шинник», «Спартак Кострома» и «Урал». Самыми результативными встречами тура стали «Родина» — «Торпедо» (3:0) и «Уфа» — «Чайка» (4:0).
«СКА Хабаровск» и «КАМАЗ» (1:1), а также «Нефтехимик» и «Челябинск» (1:1) сыграли свои матчи вничью. «Торпедо», «Сокол», «Чайка», «Арсенал», «Черноморец», «Ротор» и «Факел» огорчили своих болельщиков.
В седьмом туре Лиги PARI самым крупным матчем по объему принятых ставок стала игра «Родины» и «Торпедо». На встречу пришлось почти 25% от всего оборота пари на встречи тура. Эта игра была выбрана матчем тура Лиги PARI. На втором месте матч «Урал» — «Факел» (2:0) с долей в почти 23%. На третьем месте игра «СКА Хабаровск» — «КАМАЗ» (около 21%).
Меньше всего клиенты PARI поставили на матчи «Шинник» — «Черноморец» (1:0), «Уфа» — «Чайка» и «Нефтехимик» — «Челябинск».
Самой прибыльной для PARI в минувшем туре стала игра «СКА Хабаровск» и «КАМАЗа», которая завершилась ничьей 1:1. Дальневосточная команда подходила к матчу после двух поражений, в том числе одного домашнего. «КАМАЗ» отправлялся на выезд после двух побед в роли одного из лидеров чемпионата. «СКА Хабаровск» пропустил быстрый гол уже на третьей минуте первого тайма, но не дрогнул и отреагировал своим голом на 31-й минуте. Во втором тайме команды отличились лишь получением желтых карточек.
На втором месте по прибыли для PARI в седьмом туре матч «Волга» — «Арсенал» (2:1). Ульяновская команда подходила к игре после разгромного поражения 0:4 от «Урала» и после ряда неудач на старте сезона. «Арсенал» же не знал поражений, хотя и чаще играл вничью. «Волга» дала команде из Тулы настоящий бой. Несмотря на пропущенный в первом тайме гол, ульяновцы забили два своих мяча на последних минутах встречи и вырвали победу.
На третьем месте по прибыли матч «Нефтехимика» и «Челябинска». Уральская команда перед началом матча считалась фаворитом. На 22-й минуте первого тайма «Челябинск» открыл счет, но удержать победу не смог. «Нефтехимик» забил на 70-й минуте, и больше голов в игре не было.
Для клиентов PARI в седьмом туре Лиги PARI самыми удачными стали игры «Енисея» и «Сокола» (1:0), «Ротора» и «Спартака» (1:2), а также матч «Родины» и «Торпедо». Встреча двух московских команд принесла клиентам больше всего выигрышей.
Один из клиентов PARI выиграл 1 007 000 рублей. Он поставил 265 000 рублей на победу «Спартака» из Костромы в выездном матче против «Ротора». Коэффициент на такой исход составлял 3,80.
Другой клиент PARI поставил 200 000 рублей, собрав экспресс из трех матчей. Среди них были два события в рамках Лиги PARI. Клиент поставил на то, что в матче «СКА Хабаровск» — «КАМАЗ» вторая команда не проиграет, а в матче «Енисей» — «Сокол» победят хозяева. Коэффициенты на такие исходы составляли 1,70 и 1,87 соответственно. Коэффициент всего экспресса был 4,61. Ставки сыграли, и игрок получил выплату в размере 922 000 рублей.
Еще один клиент в лайве поставил 500 000 рублей на то, что в матче «СКА Хабаровск» — «КАМАЗ» тотал голов будет меньше 4,5. В момент ставки счет на табло был 0:1. Коэффициент на такой исход составлял 1,55. Ставка сыграла, поэтому клиент получил выигрыш в размере 775 000 рублей.
Матчем восьмого тура Лиги PARI выбрана встреча «Челябинска» и «Факела». Игра пройдет 4 сентября. Уральская команда находится на пятом месте в турнирной таблице с 13 очками и стремится догнать четверку лидеров. «Факел», который в седьмом туре потерпел свое первое поражение в сезоне от «Урала», занимает второе место.