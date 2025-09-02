Выездная победа «Спартака» из Костромы в матче с «Ротором» принесла клиенту PARI 1 000 000 рублей

В седьмом туре Лиги PARI самым крупным матчем по объему принятых ставок стала игра «Родины» и «Торпедо». На встречу пришлось почти 25% от всего оборота пари на встречи тура. Эта игра была выбрана матчем тура Лиги PARI . На втором месте матч «Урал» — «Факел» (2:0) с долей в почти 23%. На третьем месте игра «СКА Хабаровск» — «КАМАЗ» (около 21%).

Меньше всего клиенты PARI поставили на матчи «Шинник» — «Черноморец» (1:0), «Уфа» — «Чайка» и «Нефтехимик» — «Челябинск».

Самой прибыльной для PARI в минувшем туре стала игра «СКА Хабаровск» и «КАМАЗа», которая завершилась ничьей 1:1. Дальневосточная команда подходила к матчу после двух поражений, в том числе одного домашнего. «КАМАЗ» отправлялся на выезд после двух побед в роли одного из лидеров чемпионата. «СКА Хабаровск» пропустил быстрый гол уже на третьей минуте первого тайма, но не дрогнул и отреагировал своим голом на 31-й минуте. Во втором тайме команды отличились лишь получением желтых карточек.

На втором месте по прибыли для PARI в седьмом туре матч «Волга» — «Арсенал» (2:1). Ульяновская команда подходила к игре после разгромного поражения 0:4 от «Урала» и после ряда неудач на старте сезона. «Арсенал» же не знал поражений, хотя и чаще играл вничью. «Волга» дала команде из Тулы настоящий бой. Несмотря на пропущенный в первом тайме гол, ульяновцы забили два своих мяча на последних минутах встречи и вырвали победу.

На третьем месте по прибыли матч «Нефтехимика» и «Челябинска». Уральская команда перед началом матча считалась фаворитом. На 22-й минуте первого тайма «Челябинск» открыл счет, но удержать победу не смог. «Нефтехимик» забил на 70-й минуте, и больше голов в игре не было.