Лига PARI первой среди профессиональных лиг внедряет тифлокомментирование матчей для незрячих болельщиков на постоянной основе

«Лучшая лига мира» станет еще популярнее
Валентин Васильев

В Международный день слепых благотворительный фонд «Пари и побеждай» и Лига PARI представляют проект по развитию доступной среды. Впервые футбольная лига в России введет тифлокомментирование матчей во всех городах присутствия. 

Тифлокомментирование — специализированное сопровождение для людей с нарушениями зрения. На матчах болельщики будут использовать бесплатное мобильное приложение «Особый взгляд». С его помощью комментатор в реальном времени будет детально описывать все, что происходит на поле: от тактических построений и перемещений мяча до эмоций игроков. Пользователи смогут бесплатно подключиться к трансляции со своих смартфонов и получить полное представление об игре. 

Начиная с 19-го тура эта опция станет постоянной и будет доступна по запросу болельщиков с нарушениями зрения (группа от 10 человек) во всех городах проведения матчей Лиги PARI. Откроют проект встречи в Ярославле (матч «Шинник» — «Чайка»), Новороссийске («Черноморец» — «Волга») и Уфе («Уфа» — «Арсенал», трансляция в  VK Видео).

«Одна из стратегических целей ФНЛ  комплексное развитие футбола в регионах, включая его социальную составляющую. Запуск системы тифлокомментирования — это закономерный шаг на пути создания по-настоящему доступной среды. Мы первые среди российских футбольных лиг, кто внедряет тифлокомментирование в городах присутствия на постоянной основе в сезоне 2025/26. В рамках нашего проекта «Доступная среда», направленного на создание комфортной инфраструктуры для всех болельщиков, сотни любителей футбола с нарушениями зрения смогут стать полноценными участниками ярких событий на стадионах», — отмечает Денис Солодков, директор департамента маркетинга и коммуникаций ФНЛ.

16 ноября в Уфе на матче «Уфа» — «Арсенал» в VK Видео будет запущена специальная трансляция с тифлокомментариями. Во время эфира видеоряд отключат, а экран станет черным. Так зрячие болельщики смогут представить, как воспринимают матч те, кто видит мир на слух. Трансляция будет доступна по ссылке в сообществе Лиги PARI

«По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире около 2,2 млрд человек имеют нарушения зрения, а в России — более 6 млн. Для многих из них именно голос комментатора делает футбол живым и доступным»,  сказалФедор Замыцкий, незрячий координатор проектов для незрячих благотворительного фонда «Пари и побеждай»

Если вы хотите, чтобы тифлокомментарии появились в вашем любимом клубе, обращайтесь к куратору проектов для незрячих БФ «Пари и побеждай» Федору Замыцкому: fedor@pariipobejdai.ru.

Благотворительный фонд «Пари и побеждай» развивает адаптивный спорт и доступную инфраструктуру и создает условия, чтобы спорт стал по-настоящему доступен каждому. Особое внимание организация уделяет поддержке бывших спортсменов — помогает им осваивать новые профессии, находить работу и плавно переходить к жизни после завершения карьеры. Фонд сотрудничает с локальными благотворительными проектами и продвигает «зеленые» инициативы, делая спорт не только доступным, но и экологичным.

«Ньюкасл» обыграет «Тоттенхэм» в 14-м туре АПЛ, считают клиенты PARI
Коэффициент на чемпионство «Балтики» рухнул после победы над «Спартаком»
Состав букмекера PARI по CS добился исторического достижения
Букмекеры понизили коэффициент на победу «Барселоны» в матче Ла Лиги с «Атлетико» с учетом лидерства каталонцев
Клиенты PARI ставят на «Локомотив» в матче со СКА
БЕТСИТИ «оживил» визуал Кубка Морского боя
«ПСЖ» Сафонова крупно обыграет «Монако» Головина и упрочит лидерство в чемпионате Франции, считают аналитики PARI
Клиенты PARI уверены в победе «Арсенала» над «Челси» в 13-м туре АПЛ
Костомаров, Медведева, Ягудин и другие звезды фигурки помогли собрать более 3 млн рублей на благотворительные цели
Команда российского букмекера PARI прошла во вторую стадию главного чемпионата года по CS
