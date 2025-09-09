В Лиге PARI выберут претендента на «Золотой мяч»

В эти дни весь футбольный мир замирает в ожидании церемонии вручения «Золотого мяча» — самой престижной индивидуальной награды в мировом футболе. В Лиге PARI уверены: список претендентов на победу будет неполным без представителей турнира.

22 сентября состоится торжественное объявление сильнейшего игрока планеты. Ни одного футболиста из Лиги PARI — Лучшей лиги мира — в списке номинантов на «Золотой мяч» нет. На это обратили внимание миллионы болельщиков по всей стране и многие заметные фигуры российского спорта во главе с Дмитрием Губерниевым , который посчитал шорт-лист претендентов на «Золотой мяч» неполным.

В Лиге PARI решили отреагировать на общественный резонанс и запустить онлайн-голосование на специальном сайте. С сегодняшнего дня каждый болельщик может проголосовать за своего кандидата от Лучшей лиги мира в шорт-лист номинантов на «Золотой мяч».

Голосование продлится с 9 по 13 сентября. Организаторы призывают «вместе выбрать того, кто по-настоящему достоин побороться за «Золотой мяч» — самую престижную награду в мировом футболе».