В Лиге PARI выберут претендента на «Золотой мяч»

Заинтригованы?
Руслан Ипполитов
Источник: PARI
Источник: PARI

В эти дни весь футбольный мир замирает в ожидании церемонии вручения «Золотого мяча» — самой престижной индивидуальной награды в мировом футболе. В Лиге PARI уверены: список претендентов на победу будет неполным без представителей турнира.

22 сентября состоится торжественное объявление сильнейшего игрока планеты. Ни одного футболиста из Лиги PARI — Лучшей лиги мира — в списке номинантов на «Золотой мяч» нет. На это обратили внимание миллионы болельщиков по всей стране и многие заметные фигуры российского спорта во главе с Дмитрием Губерниевым, который посчитал шорт-лист претендентов на «Золотой мяч» неполным.

В Лиге PARI решили отреагировать на общественный резонанс и запустить онлайн-голосование на специальном сайте. С сегодняшнего дня каждый болельщик может проголосовать за своего кандидата от Лучшей лиги мира в шорт-лист номинантов на «Золотой мяч».

Голосование продлится с 9 по 13 сентября. Организаторы призывают «вместе выбрать того, кто по-настоящему достоин побороться за «Золотой мяч» — самую престижную награду в мировом футболе».

В Госдуме упрекнули «Яндекс» в рекламе букмекеров. Рынок ждет ужесточение
Новости
PARI: объем ставок на мужской финал US Open — 2025 вырос на 64%
Новости
В Лиге PARI выберут претендента на «Золотой мяч»
Новости
Более миллиона фрибетов: BetBoom запускает уникальное интеллектуальное шоу BBIQ
Новости
«Лада» и БЕТСИТИ выпустили яркий ролик к старту нового сезона КХЛ
Новости
Фонд «Пари и побеждай» ко Дню благотворительности запустил грантовый конкурс
Новости
Клиенты PARI ставят на Англию против Сербии в матче отбора на ЧМ
Новости
Действующий чемпион «Локомотив» обыграет «Северсталь» на старте сезона КХЛ, считают клиенты PARI
Новости
FONBET OVERTIME начинает третий сезон
Новости
В Москве прошёл 8-й благотворительный футбольный матч звёзд российского спорта и шоу-бизнеса в пользу подопечных Фонда Хабенского
Новое