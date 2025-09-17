Клиент PARI поставил 600 000 рублей на «Ливерпуль» в матче с «Атлетико» в первом туре Лиги чемпионов

В среду, 17 сентября, в матче первого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сыграют между собой английский «Ливерпуль» и мадридский «Атлетико». Встреча пройдет на стадионе «Энфилд» и начнется в 22:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI проанализировали шансы команд перед матчем, а также рассказали о ставках своих клиентов на предстоящее топ-событие.

В день игры эксперты отдают явное предпочтение хозяевам, называя именно английскую команду явным фаворитом матча. Так, сделать ставку на победу «Ливерпуля» можно по коэффициенту 1.55, что соответствует примерно 63% вероятности. Шансы на успех «Атлетико» оцениваются котировкой 6.40 (около 15%). Ничья в линии идет за 4.50 (эквивалентно приблизительно 22% вероятности).

Клиенты PARI не верят, что футболисты «Атлетико» смогут оказать хозяевам сопротивление. В общем обороте ставок на исход сегодняшнего матча около 95% приходится на победу «Ливерпуля».

За пять официальных матчей этого сезона футболисты «Ливерпуля» забили суммарно 11 голов, «Атлетико» же за четыре сыгранные встречи лишь единожды оставил свои ворота сухими. По мнению аналитиков, сегодняшняя встреча также может оказаться результативной. Поставить на тотал больше 2.5 можно с коэффициентом 1.65. В случае обратного исхода сыграет ставка за 2.30. Рискнуть и поставить на то, что в матче будет забито не менее четырех голов, можно за 2.50.

Вероятность обмена голами котируется за 1.72, а противоположный вариант доступен за 2.12. Поставить на индивидуальный тотал больше 1.5 гола от «Ливерпуля» можно по коэффициенту 1.55. Ставка с аналогичной котировкой сыграет и в случае, если хотя бы один гол сумеют забить футболисты «Атлетико».

В линии на точный счет матча самые вероятные варианты — ничья 1:1, а также победа «Ливерпуля» 2:0 — оба исхода доступны за 8.50. На победы хозяев со счетом 1:0 и 2:1 установлен коэффициент 9.00. Разгромный проигрыш «матрасников» со счетом 0:3, равно как и нулевая ничья, оценены котировкой 11.00.

Самые вероятные авторы забитых голов по оценке аналитиков — форварды «Ливерпуля» Александер Исак (2.10), Мохаммед Салах (2.20) и Юго Экитике (2.30). У «Атлетико» ввиду отсутствия в матче Хулиана Альвареса в атаке должен солировать норвежский форвард Александер Серлот. Его гол в матче доступен по коэффициенту 3.70.

Самая крупная ставка на сегодняшний матч среди клиентов PARI — 600 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из двух событий с общим коэффициентом 1.71, куда включил и ставку на «Ливерпуль» с нулевой форой, доступную за 1.18. Другая заметная ставка на матч составляет 182 400 рублей. Игрок поставил эту сумму на тотал больше 1.5 желтых карточек в исполнении футболистов «Атлетико». Аналитики оценили вероятность такого события котировкой 1.43. В рамках экспресса из трех событий с общим коэффициентом 2.31 эта ставка сможет принести игроку почти 240 000 рублей.

Последний раз команды встречались между собой на групповом этапе Лиги Чемпионов в сезоне-2021/2022 — тогда оба матча завершились победами мерсисайдцев (3:2 и 2:0).

Что касается текущего сезона, то команды только начинают текущий розыгрыш, итоги которого можно спрогнозировать в линии PARI. На данный момент главный фаворит на победу в общем этапе ЛЧ — лондонский «Арсенал» (4.90). Следом идут «Барселона» (6.10), мадридский «Реал» и «Ливерпуль» (оба доступны за 6.50). На победу «Атлетико» в рамках общего этапа установлен заоблачный коэффициент 34.00. По мнению экспертов, куда более вероятным для команды Диего Симеоне видится борьба за попадание в восьмерку сильнейших — соответствующая ставка доступна по коэффициенту 4.00.