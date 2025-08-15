Клиент PARI поставил 300 000 рублей на победу «Ливерпуля» над «Борнмутом» в матче открытия нового сезона АПЛ

В пятницу, 15 августа, матчем между «Ливерпулем» и «Борнмутом» стартует розыгрыш нового, 34-го сезона футбольной Английской Премьер-лиги. Встреча пройдет на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и начнется в 22:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI изучили шансы команд и рассказали о ставках своих клиентов на предстоящее событие.

В день матча букмекеры отдают явное преимущество действующим чемпионам Англии. Сделать ставку на победу «Ливерпуля» можно по коэффициенту 1.32, что соответствует примерно 73% вероятности. Котировки на победу «Борнмута» при этом составляют 9.00 (около 11%), тогда как ничья в матче идет в линии за 6.10 (приблизительно 16% вероятности).

Клиенты PARI и вовсе не сомневаются в чемпионском старте от «Ливерпуля». В общем обороте ставок на исход сегодняшнего матча почти 99% приходится на победу «мерсисайдцев».

За последние сезоны и «Ливерпуль», и «Борнмут» зарекомендовали себя как крайне атакующие и результативные команды. По оценке аналитиков PARI, в сегодняшнем матче может быть забито не менее четырех мячей. Сделать соответствующую ставку можно по коэффициенту 1.93, тогда как обратный вариант доступен за 1.90. Вероятность обмена голами оценивается котировкой 1.65, противоположная ставка доступна за 2.25. Поставить на индивидуальный тотал больше 2.5 голов «Ливерпуля» можно по коэффициенту 1.93. Если как минимум один мяч забьют футболисты «Борнмута», сыграет пари за 1.58.

В линии на точный счет матча самым вероятным вариантом является 2:0 в пользу «Ливерпуля» — такой исход доступен по коэффициенту 9.00. Победа хозяев со счетом 2:1 оценивается котировкой 9.50. На счет 3:0 или 3:1 в пользу «мерсисайдцев» установлен одинаковый коэффициент 10.00. Поставить на то, что «Ливерпуль» выиграет оба тайма, можно по коэффициенту 2.60, а на то, что счет в матче могут открыть футболисты «Борнмута» — по коэффициенту 3.45.

Самым вероятным автором гола в матче является лучший бомбардир прошлого сезона АПЛ, форвард «Ливерпуля Мохаммед Салах. Его гол оценен коэффициентом 1.80. Следом идут партнеры Салаха по команде Юго Экитике (2.00) и Коди Гакпо (2.70). Среди игроков «Борнмута» наибольшие шансы отличиться у нападающего Эванилсона — 3.80.

Самая крупная ставка на сегодняшний матч среди клиентов PARI составляет 300 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс с общим коэффициентом 2.13, куда включил и пари на победу «Ливерпуля». Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 1.30.

На сегодняшний момент история очных противостояний между «Ливерпулем» и «Борнмутом» насчитывает ровно 20 матчей. Баланс в этих встречах на стороне «мерсисайдцев»: 17 побед, два поражения и ничья при разнице мячей 56:12. В обоих матчах прошлого сезона АПЛ «Ливерпуль» одержал над своим соперником убедительные победы — 3:0 и 2:0.



В линии PARI можно спрогнозировать итоги выступления команд в текущем розыгрыше АПЛ. По оценке экспертов, «Ливерпуль» имеет все шансы на то, чтобы защитить чемпионский титул. Поставить на победу команды Арне Слота в чемпионате можно по коэффициенту 3.00. Следом в числе фаворитов идут лондонский «Арсенал» (3.50) и «Манчестер Сити» (4.00). Что же касается «Борнмута», то наиболее вероятной перспективой для него является либо попадание в топ-6 чемпионата, либо борьба за выживание и нахождение на 18-20 местах в турнирной таблице. Поставить на каждый из этих исходов можно по коэффициенту 10.00.