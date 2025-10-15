Клиенты PARI считают, что «Локомотив» обыграет ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ

15 октября «Локомотив» сыграет с ЦСКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Игра пройдет на «Арене-2000» в Ярославле и начнется в 19:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики PARI считают, что хозяева имеют больше шансов на успех. Ставки на победу «Локомотива» в основное время принимаются по коэффициенту 2.13, что соответствует 45% вероятности. Поставить на успех ЦСКА можно за 3.05, а на ничью — за 4.20. Вероятности этих исходов составляют примерно 32% и 23%.

Клиенты PARI по большей части согласны с такими оценками. 78% от общего объема ставок на исход основного времени приходится на победу «железнодорожников». На успех «армейцев» сделано 19% и 3% — на ничью.

Итоговая победа «Локо» с учетом овертайма и серии буллитов котируется за 1.65, такую же ставку на ЦСКА можно сделать за 2.20. На этом рынке на хозяев приходится 97% от общего объема принятых ставок. Крупнейшая из них составляет 210 000 рублей — один из клиентов поставил на итоговую победу ярославцев за 1.67 в составе экспресса из двух событий с суммарным коэффициентом 3.06. Если обе ставки сыграют, выплата клиенту составит 642 600 рублей.

По оценкам аналитиков, в матче будет заброшено минимум пять шайб. Поставить на тотал больше 4.5 можно с коэффициентом 1.65, а на тотал меньше 4.5 — с коэффициентом 2.25.

«Локомотив» успешно проводит старт «регулярки» и занимает второе место в турнирной таблице Западной Конференции, уступая только «Шанхайским драконам». PARI считает «железнодорожников» фаворитами текущего сезона и предлагает коэффициент 3.60 на то, что ярославцы возьмут Кубок Гагарина. ЦСКА же считается главным конкурентом «Локо» — чемпионство «армейцев» котируется за 4.00.