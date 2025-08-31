PARI: «Локомотив» не оставит шансов «Крыльям Советов» в седьмом туре РПЛ

31 августа состоится матч седьмого тура РПЛ между «Локомотивом» и «Крыльями Советов». Поединок пройдет на стадионе «РЖД Арена» в Москве и начнется в 15:45 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI проанализировали расклад сил перед игрой и изучили ставки клиентов на предстоящую встречу.

Букмекеры считают москвичей фаворитом грядущего матча. Поставить на победу «Локомотива» можно с коэффициентом 1,65, что составляет 58% вероятности. Триумф самарцев котируется за 5,20 (вероятность 18%). Поставить на ничью в основное время можно за 4,05 (24%).

Клиенты PARI не сомневаются в успехе железнодорожников. На победу «Локомотива» приходится 99% от общего оборота пари на исход встречи.

Обе команды в середине недели добыли победы в Кубке России: «Локомотив» обыграл «Акрон» со счетом 2:0, а «Крылья» одолели по пенальти «Динамо». По оценке аналитиков PARI , грядущий поединок должен получиться достаточно результативным. Сделать ставку на то, что команды забьют не менее трех мячей, можно за 1,75. Обратный вариант идет за 2,10. Сразу четыре гола в матче можно взять с коэффициентом 2,75. Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1,78. Обратный вариант доступен с коэффициентом 2,05.

Последний очный поединок клубов в прошлом сезоне завершился победой «Крыльев» со счетом 5:1. Коэффициент на индивидуальный тотал голов гостей в грядущем матче больше 0,5 составляет 1,57, а тотал больше 1,5 — 3,60. На два гола от «Локомотива» аналитики дают коэффициент 1,68, а сразу на три мяча — 3,10.

Наиболее вероятным результатом матча является победа москвичей со счетом 2:0. Это событие доступно в линии PARI за 8,00. Коэффициент 8,50 аналитики дают на ничью 1:1. Сенсационный успех «Крыльев» со счетом 2:1 можно взять за 17,00.

Самая крупная ставка на предстоящий матч — 100 000 рублей. Один из клиентов PARI сделал ставку на победу «Локомотива» с коэффициентом 1,75.

«Локомотив» после шести туров идет на третьем месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» всего на один балл. Несмотря на это, фаворитом РПЛ по-прежнему считается «Зенит», вероятность чемпионства которого оценивается коэффициентом 3,10. Поставить на то, что титул достанется именно «Локомотиву», можно с котировкой 10,00. «Крылья Советов» располагаются на девятой строчке, имея столько же очков, как и «Спартак» с «Динамо». Коэффициент на то, что самарский клуб по итогам чемпионата попадет в четверку лучших, составляет 15,00.