PARI: «Локомотив» не оставит шансов «Крыльям Советов» в седьмом туре РПЛ

Партнерский проект
31 августа состоится матч седьмого тура РПЛ между «Локомотивом» и «Крыльями Советов». Поединок пройдет на стадионе «РЖД Арена» в Москве и начнется в 15:45 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI проанализировали расклад сил перед игрой и изучили ставки клиентов на предстоящую встречу.
Букмекеры считают москвичей фаворитом грядущего матча. Поставить на победу «Локомотива» можно с коэффициентом 1,65, что составляет 58% вероятности. Триумф самарцев котируется за 5,20 (вероятность 18%). Поставить на ничью в основное время можно за 4,05 (24%).
Клиенты PARI не сомневаются в успехе железнодорожников. На победу «Локомотива» приходится 99% от общего оборота пари на исход встречи.
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ PARI
Обе команды в середине недели добыли победы в Кубке России: «Локомотив» обыграл «Акрон» со счетом 2:0, а «Крылья» одолели по пенальти «Динамо». По оценке аналитиков PARI, грядущий поединок должен получиться достаточно результативным. Сделать ставку на то, что команды забьют не менее трех мячей, можно за 1,75. Обратный вариант идет за 2,10. Сразу четыре гола в матче можно взять с коэффициентом 2,75. Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1,78. Обратный вариант доступен с коэффициентом 2,05.
Последний очный поединок клубов в прошлом сезоне завершился победой «Крыльев» со счетом 5:1. Коэффициент на индивидуальный тотал голов гостей в грядущем матче больше 0,5 составляет 1,57, а тотал больше 1,5 — 3,60. На два гола от «Локомотива» аналитики дают коэффициент 1,68, а сразу на три мяча — 3,10.
Наиболее вероятным результатом матча является победа москвичей со счетом 2:0. Это событие доступно в линии PARI за 8,00. Коэффициент 8,50 аналитики дают на ничью 1:1. Сенсационный успех «Крыльев» со счетом 2:1 можно взять за 17,00.
ПРОГНОЗ НА МАТЧ «ЛОКОМОТИВ» — «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ»
Самая крупная ставка на предстоящий матч — 100 000 рублей. Один из клиентов PARI сделал ставку на победу «Локомотива» с коэффициентом 1,75.
«Локомотив» после шести туров идет на третьем месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» всего на один балл. Несмотря на это, фаворитом РПЛ по-прежнему считается «Зенит», вероятность чемпионства которого оценивается коэффициентом 3,10. Поставить на то, что титул достанется именно «Локомотиву», можно с котировкой 10,00. «Крылья Советов» располагаются на девятой строчке, имея столько же очков, как и «Спартак» с «Динамо». Коэффициент на то, что самарский клуб по итогам чемпионата попадет в четверку лучших, составляет 15,00.