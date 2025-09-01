Локомотив — Крылья Советов, 31 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
В воскресенье, 31 августа, московский «Локомотив» примет самарские «Крылья Советов» в рамках седьмого тура чемпионата России по футболу. Рассказываем о последних новостях из расположения клубов и актуальных трендов, которые могут быть полезны любителям прогнозов на отечественный футбол.
Турнир: чемпионат России по футболу, 7-й тур
Стадион: «РЖД Арена» (Москва, Россия)
Судьи: главный – Сергей Карасев, помощники судьи — Адлан Хатуев, Станислав Попков; резервный судья — Максим Перезва; VAR — Сергей Цыганок; АVAR — Павел Шадыханов; инспектор — Сергей Мацюра
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Локомотив»
|63
|36
|30
|178-118
|«Крылья Советов»
|30
|36
|63
|118-178
Последние пять матчей «Локомотива»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|28.08.2025
|«Локомотив»
2:0
«Акрон»
РПЛ
|23.08.2025
|«Локомотив»
3:3
«Ростов»
РПЛ
|16.08.2025
|«Балтика»
1:1
«Локомотив»
РПЛ
|13.08.2025
|«Локомотив»
2:0
«Балтика»
FONBET Кубок России
|09.08.2025
|«Локомотив»
4:2
«Спартак»
РПЛ
Последние пять матчей «Крыльев Советов»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|27.08.2025
|«Крылья Советов»
0:0, пен. 5:4
«Динамо» Москва
Кубок России
|24.08.2025
|«Крылья Советов»
0:6
«Краснодар»
РПЛ
|16.08.2025
|«Ахмат»
3:1
«Крылья Советов»
РПЛ
|13.08.2025
|«Сочи»
1:1, пен. 5:3
«Крылья Советов»
Кубок России
|09.08.2025
|«Крылья Советов»
1:1
«Балтика»
РПЛ
После шестого тура «Локо» лишился лидерства в таблице, но в любой момент может вернуться на вершину. «Крылья» после пары поражений спустились на девятое место.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|6
|5
|0
|1
|17-3
|15
|2. ЦСКА
|6
|4
|2
|0
|14-5
|14
|3. Локомотив
|6
|4
|2
|0
|16-9
|14
|4. Балтика
|6
|3
|3
|0
|11-5
|12
|5. Рубин
|6
|3
|1
|2
|8-10
|10
|6. Зенит
|6
|2
|3
|1
|11-7
|9
|7. Динамо Москва
|6
|2
|2
|2
|7-6
|8
|8. Спартак
|6
|2
|2
|2
|8-10
|8
|9. Крылья Советов
|6
|2
|2
|2
|9-12
|8
|10. Ахмат
|6
|2
|1
|3
|7-8
|7
|11. Оренбург
|6
|1
|3
|2
|7-8
|6
|12. Акрон
|6
|1
|3
|2
|9-8
|6
|13. Динамо Махачкала
|6
|1
|2
|3
|3-9
|5
|14. Ростов
|6
|1
|1
|4
|6-11
|4
|15. Пари НН
|6
|1
|0
|5
|4-12
|3
|16. Сочи
|6
|0
|1
|5
|3-17
|1
После первых летних игр эти две команды были чуть ли не самыми обсуждаемыми в Премьер-лиге. Об обеих говорили исключительно в комплиментарной форме - как об открытиях старта. В случае с волжанами это продлилось недолго, а вот «Локо» по-прежнему держит марку, входя в кружок непобедимых в чемпионате из трех клубов.
Самарцы в прошлом туре потерпели самое сокрушительное домашнее поражение в РПЛ и второе по размеру в истории. До антирекорда 1950 года (0:7 от московского «Динамо») «Крыльям» не хватило в игре с «Краснодаром» всего одного пропущенного мяча. К радости и гордости Магомеда Адиева, команда не впала в депрессию от такого удара и проявила характер в кубковом противостоянии с московским «Динамо». Итог - нулевая ничья в основное время и победа по пенальти. Так что деморализованного соперника железнодорожникам ждать не стоит. Гости наверняка дадут бой одному из лидеров.
У москвичей за 10 последних матчей семь были с забитыми и пропущенными мячами, у самарцев - шесть. Прогноз на обмен голами нам кажется достаточно перспективным в этом случае.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|«Фонбет»
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
Букмекеры с лучшими бонусами в 2025 году
Смотреть игру «Локомотив» - «Крылья Советов» можно на платном канале «Матч Премьер». Также встречу покажет на своих ресурсах официальный букмекер РПЛ.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Локомотив»: нет
«Крылья Советов»: нет
Ориентировочные стартовые составы на матч «Локомотив» - «Крылья Советов»:
|Позиция
|«Локомотив»
|«Крылья Советов»
|Позиция
|Вратарь
|1. Митрюшкин
|30. Песьяков
|Вратарь
|Защитник
|24. Ненахов
|4. Солдатенков
|Защитник
|Защитник
|23. Монтес
|47. Божин
|Защитник
|Защитник
|85. Морозов
|23. Чернов
|Защитник
|Защитник
|45. Сильянов
|15. Рассказов
|Полузащитник
|Полузащитник
|6. Баринов
|2. Печенин
|Полузащитник
|Полузащитник
|93. Карпукас
|22. Костанца
|Полузащитник
|Полузащитник
|83. Батраков
|29. Сутормин
|Полузащитник
|Полузащитник
|9. Пиняев
|9. Хубулов
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Бакаев
|11. Рахманович
|Полузащитник
|Нападающий
|27. Комличенко
|7. Раков
|Нападающий
|Главный тренер
|Михаил Галактионов
|Магомед Адиев
|Главный тренер
БК Winline обещает пятикратный выигрыш за удачную ставку на самарский клуб. Котировка на ничью не намного ниже - 4.10. На победу «Локо» можно поставить за 1.65.
Получить фрибет 3 000 без депозита от Winline
В марте волжане оборвали 20-матчевую безвыигрышную серию против «Локо», которая длилась с 2011 года. Но безусловным фаворитом в предстоящем противостоянии эксперты считают команду Галактионова.
Бесплатная онлайн-трансляция будет доступна зарегистрированным пользователям на официальных ресурсах БК Winline. По ТВ игру покажет «Матч Премьер».
Приобрести билеты на игру можно в кассах стадиона «РЖД Арена» или онлайн - на официальном сайте «Локомотива». Минимальная стоимость - 400 рублей, максимальная - 13 000.
Пока «Локо» только четвертый в топе фаворитов сезона от букмекеров. Долгосрочный прогноз на чемпионство красно-зеленых сулит 10-кратный выигрыш. В лидерах рейтинга мы видим «Зенит» (коэффициент на триумф 3.10), «Краснодар» (3.25) и ЦСКА (5.00).