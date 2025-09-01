Локомотив — Крылья Советов, 31 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

После первых летних игр эти две команды были чуть ли не самыми обсуждаемыми в Премьер-лиге. Об обеих говорили исключительно в комплиментарной форме - как об открытиях старта. В случае с волжанами это продлилось недолго, а вот «Локо» по-прежнему держит марку, входя в кружок непобедимых в чемпионате из трех клубов.

Самарцы в прошлом туре потерпели самое сокрушительное домашнее поражение в РПЛ и второе по размеру в истории. До антирекорда 1950 года (0:7 от московского «Динамо») «Крыльям» не хватило в игре с «Краснодаром» всего одного пропущенного мяча. К радости и гордости Магомеда Адиева, команда не впала в депрессию от такого удара и проявила характер в кубковом противостоянии с московским «Динамо». Итог - нулевая ничья в основное время и победа по пенальти. Так что деморализованного соперника железнодорожникам ждать не стоит. Гости наверняка дадут бой одному из лидеров.

У москвичей за 10 последних матчей семь были с забитыми и пропущенными мячами, у самарцев - шесть. Прогноз на обмен голами нам кажется достаточно перспективным в этом случае.