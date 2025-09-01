Ведомости
Локомотив — Крылья Советов, 31 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Раков напомнит о себе «бывшим»?

В воскресенье, 31 августа, московский «Локомотив» примет самарские «Крылья Советов» в рамках седьмого тура чемпионата России по футболу. Рассказываем о последних новостях из расположения клубов и актуальных трендов, которые могут быть полезны любителям прогнозов на отечественный футбол. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Локомотив» (Москва)

31.08.2025, Вс

15:45 МСК

«Крылья Советов» (Самара)

П1 - 1.65

Х - 4.10

П2 - 5.00

Турнир: чемпионат России по футболу, 7-й тур

Стадион: «РЖД Арена» (Москва, Россия)

Судьи: главный – Сергей Карасев, помощники судьи — Адлан Хатуев, Станислав Попков; резервный судья — Максим Перезва; VAR — Сергей Цыганок; АVAR — Павел Шадыханов; инспектор — Сергей Мацюра

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Локомотив»633630178-118
«Крылья Советов»303663118-178

Последние пять матчей «Локомотива»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

28.08.2025«Локомотив»

2:0

«Акрон»

РПЛ

23.08.2025«Локомотив»

3:3

«Ростов»

РПЛ

16.08.2025«Балтика»

1:1

«Локомотив»

РПЛ

13.08.2025«Локомотив»

2:0

«Балтика»

FONBET Кубок России

09.08.2025«Локомотив»

4:2

«Спартак»

РПЛ

Последние пять матчей «Крыльев Советов»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

27.08.2025«Крылья Советов»

0:0, пен. 5:4

«Динамо» Москва

Кубок России

24.08.2025«Крылья Советов»

0:6

«Краснодар»

РПЛ

16.08.2025«Ахмат»

3:1

«Крылья Советов»

РПЛ

13.08.2025«Сочи»

1:1, пен. 5:3

«Крылья Советов»

Кубок России

09.08.2025«Крылья Советов»

1:1

«Балтика»

РПЛ

После шестого тура «Локо» лишился лидерства в таблице, но в любой момент может вернуться на вершину. «Крылья» после пары поражений спустились на девятое место.

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар650117-315
2. ЦСКА642014-514
3. Локомотив642016-914
4. Балтика633011-512
5. Рубин63128-1010
6. Зенит623111-79
7. Динамо Москва62227-68
8. Спартак62228-108
9. Крылья Советов62229-128
10. Ахмат62137-87
11. Оренбург61327-86
12. Акрон61329-86
13. Динамо Махачкала61233-95
14. Ростов61146-114
15. Пари НН61054-123
16. Сочи60153-171

Прогноз на матч

После первых летних игр эти две команды были чуть ли не самыми обсуждаемыми в Премьер-лиге. Об обеих говорили исключительно в комплиментарной форме - как об открытиях старта. В случае с волжанами это продлилось недолго, а вот «Локо» по-прежнему держит марку, входя в кружок непобедимых в чемпионате из трех клубов.

Самарцы в прошлом туре потерпели самое сокрушительное домашнее поражение в РПЛ и второе по размеру в истории. До антирекорда 1950 года (0:7 от московского «Динамо») «Крыльям» не хватило в игре с «Краснодаром» всего одного пропущенного мяча. К радости и гордости Магомеда Адиева, команда не впала в депрессию от такого удара и проявила характер в кубковом противостоянии с московским «Динамо». Итог - нулевая ничья в основное время и победа по пенальти. Так что деморализованного соперника железнодорожникам ждать не стоит. Гости наверняка дадут бой одному из лидеров.

У москвичей за 10 последних матчей семь были с забитыми и пропущенными мячами, у самарцев - шесть. Прогноз на обмен голами нам кажется достаточно перспективным в этом случае.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
«Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
Букмекеры с лучшими бонусами в 2025 году

Трансляции

Смотреть игру «Локомотив» - «Крылья Советов» можно на платном канале «Матч Премьер». Также встречу покажет на своих ресурсах официальный букмекер РПЛ.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Локомотив»: нет

«Крылья Советов»: нет

Ориентировочные стартовые составы на матч «Локомотив» - «Крылья Советов»:

Позиция«Локомотив»«Крылья Советов»Позиция
Вратарь1. Митрюшкин30. ПесьяковВратарь
Защитник24. Ненахов4. СолдатенковЗащитник
Защитник23. Монтес47. БожинЗащитник
Защитник85. Морозов23. ЧерновЗащитник
Защитник45. Сильянов15. РассказовПолузащитник
Полузащитник6. Баринов2. ПеченинПолузащитник
Полузащитник 93. Карпукас22. КостанцаПолузащитник 
Полузащитник83. Батраков29. СуторминПолузащитник
Полузащитник9. Пиняев9. ХубуловПолузащитник
Полузащитник7. Бакаев11. РахмановичПолузащитник
Нападающий27. Комличенко7. РаковНападающий
Главный тренерМихаил ГалактионовМагомед АдиевГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

БК Winline обещает пятикратный выигрыш за удачную ставку на самарский клуб. Котировка на ничью не намного ниже - 4.10. На победу «Локо» можно поставить за 1.65.

Получить фрибет 3 000 без депозита от Winline

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Локомотив» - «Крылья Советов»?

В марте волжане оборвали 20-матчевую безвыигрышную серию против «Локо», которая длилась с 2011 года. Но безусловным фаворитом в предстоящем противостоянии эксперты считают команду Галактионова.

Где бесплатно смотреть матч «Локомотив» - «Крылья Советов»?

Бесплатная онлайн-трансляция будет доступна зарегистрированным пользователям на официальных ресурсах БК Winline. По ТВ игру покажет «Матч Премьер».

Где купить билеты на матч «Локомотив» - «Крылья Советов»

Приобрести билеты на игру можно в кассах стадиона «РЖД Арена» или онлайн - на официальном сайте «Локомотива». Минимальная стоимость - 400 рублей, максимальная - 13 000.

«Локомотив» станет чемпионом?

Пока «Локо» только четвертый в топе фаворитов сезона от букмекеров. Долгосрочный прогноз на чемпионство красно-зеленых сулит 10-кратный выигрыш.  В лидерах рейтинга мы видим «Зенит» (коэффициент на триумф 3.10), «Краснодар» (3.25) и ЦСКА (5.00).

