Клиенты PARI разошлись в оценках фаворитов матча за Кубок Открытия КХЛ «Локомотив» — «Трактор»

5 сентября стартует очередной сезон Континентальной хоккейной лиги. В первом матче за Кубок Открытия сразятся прошлогодние финалисты — «Локомотив» и «Трактор». Игра пройдет в Ярославле и начнется в 19:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд в предстоящем противостоянии.

Букмекеры оценивают шансы хозяев льда выше. На победу ярославцев в основное время можно поставить за 1.85. Это примерно 52% вероятности. Коэффициент на успех «Трактора» по итогам трех периодов составляет 3.90 (около 25%). Вероятность ничейного исхода оценивается коэффициентом 4.20 (приблизительно 23%).

Котировки на победу хозяев с учетом овертайма составляют 1.48. На итоговый успех уральцев можно сделать ставку с коэффициентом 2.65.

Клиенты PARI склоняются к успеху гостей в основное время матча. На победу команды Бенуа Гру приходится около 55% от общего оборота ставок этого рынка. Примерно 44% сделано на выигрыш ярославцев, еще приблизительно 1% — на ничью. А вот на рынке победы в матче с учетом возможных овертайма и серии буллитов соотношение 95% на 5% в пользу «Локомотива».

Аналитики PARI уверены в том, что игра не будет результативной. Поставить на тотал больше 5.5 можно за 2.50. Вероятность того, что матч будет низовым, оценили котировкой 1.50.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 200 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из трех событий с общим коэффициентом 1.71 и включил в него пари на «Трактор» с форой (+2.5). Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 1.25.

«Локомотив» в межсезонье сохранил всех лидеров, но лишился главного тренера. Игорь Никитин вместе со своим штабом перебрался в московский ЦСКА. Ярославский клуб возглавил Боб Хартли. Ранее канадский специалист выигрывал Кубок Гагарина с «Авангардом», а также Кубок Стэнли с «Колорадо». Букмекеры считают действующих чемпионов фаворитами и в нынешнем сезоне. Сделать ставку на то, что «Локомотив» снова станет лучшим в КХЛ, можно с коэффициентом 6.50. На то, что ярославцы выиграют Западную конференцию, предлагают заключить пари за 3.00.

«Трактор» в межсезонье покинули важные для команды игроки — Виталий Кравцов, Максим Шабанов, Зак Фукале. Зато остался на тренерском мостике Бенуа Гру, а еще челябинский клуб подписал лучшего снайпера прошлого сезона КХЛ Джоша Ливо. На чемпионство уральцев в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина можно сделать ставку с котировкой 9.00. Вероятность победы «Трактора» в Восточной конференции оценили в 4.50.

В прошлом сезоне «Локомотив» и «Трактор» встречались в финале Кубка Гагарина. Тогда со счетом 4:1 в серии победили ярославцы.