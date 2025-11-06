Клиенты PARI считают, что «Локомотив» победит «Спартак» в КХЛ

6 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между ярославским «Локомотивом» и московским «Спартаком». Начало встречи — в 19:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на эту игру.

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «железнодорожников». Коэффициент на успех гостей площадки в основное время игры — 1.80, что составляет 53% вероятности. Спрогнозировать победу красно-белых можно по коэффициенту 3.70 (или 26%). Ничейный исход в линии PARI идет за 4.40 (22%). Победа «Локомотива» с учетом овертайма и серии буллитов котируется за 1.48 (64%). Поставить на итоговый успех «Спартака» можно за 2.65 (36%).

Клиенты PARI верят в успех команды из Ярославля. На победу «Локомотива» приходится около 94% от общего оборота ставок на исход матча. Примерно 4% сделано в пользу «Спартака», еще приблизительно 2% — на ничью. На рынке победы с учетом возможных овертайма и серии буллитов 98% на 2% в пользу «железнодорожников».

Заключить пари на то, что победитель определится в основное время, можно за 1.20, в овертайме — за 6.00, по буллитам — за 7.90. Сделать ставку на сухую победу хозяев площадки можно за 7.30. Если «Спартак» будет проигрывать по ходу матча и победит, сыграет ставка за 7.10.

Аналитики PARI считают, что первое противостояние «Локо» и «Спартака» в текущем сезоне КХЛ получится результативным. Сделать ставку на то, что соперники забросят не менее пяти шайб, можно за 1.45. Противоположный вариант (тотал меньше 4.5) котируется за 2.65.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч — 120 000 рублей. Один из клиентов сделал экспресс из пяти событий и поставил в том числе на победу «Локомотива» в основное время по котировке 1.90. Общий коэффициент экспресса — 38.97.

«Локомотив» лидирует в таблице Западной конференции с 32-я очками, у «Спартака» — 27 очков и шестое место на Западе. Поставить сейчас на победу «железнодорожников» в текущем розыгрыше Кубка Гагарина можно за 2.95. «Локо» — главный фаворит турнира, опережающий «Металлург» (3.45) и «Авангард» (4.50). Чемпионство «Спартака» котируется за 21.00.